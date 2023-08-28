البصل والبيض لعلاج الأظافر الضعيفة والمتشققة

القاهرة - بوابة الوسط

الأظافر الضعيفة والمتشققة من المشاكل الشائعة جدا والتي تعاني منها أغلب النساء وتزداد مع الجو الجاف وتعد مصدرا للقلق والإحباط.

هناك المئات من الأدوية والمستحضرات وأنواع الطلاءات التي توعدك بتقوية أظافرك وجعلها متينة وطويلة، لكن أغلب هذه المنتجات لا فائدة لها، لذلك عليك بمعرفة أسباب الأظافر الضعيفة والمتشققة ومحاولة علاجها طبيعيا دون اللجوء إلى المواد الكيميائية وفقا لموقع «جمالك».

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اتباع نظام غذائي

- العناية بالطعام أمر أساسي في كل شيء، لرعاية صحتنا، لتقوية وعلاج الأظافر الضعيفة والمتشققة، يجب علينا اتباع نظام غذائي غني بفيتامينات A1، B2،C وD توجد هذه الفيتامينات في الأطعمة التالية:

- صفار البيض

- أي نوع من الأطعمة الغنية بالألياف: الخضروات الورقية والأناناس والكيوي، إلخ.

ارتداء القفازات دائما

- على الرغم من أننا نعتقد في كثير من الأحيان أننا لسنا بحاجة إليهم، إلا أن الأمر ليس كذلك. كلما ذهبت للفرك أو التنظيف، يجب عليك ارتداء القفازات حيث يعد التلامس المطول مع الماء أحد الأعداء الرئيسيين لأظافرنا، ناهيك عن منتجات التنظيف، فهي مادة كاشطة جدا للأيدي والأظافر.

استخدام مبرد الأظافر بطريقة صحيحة

- من المهم استخدام مبرد الأظافر للحفاظ على شكلها وتناسقها، لكن يجب توخي الحذر واستعماله بشكل مستقيم وعدم برد الجزء الصحي من الظفر.

استخدمي مزيل أظافر خال من الأسيتون

- يعد الأسيتون المركب الكيميائي المسؤول عن إزالة طلاء الأظافر، لكن استخدامه بشكل متكرر قد يؤثر على بنية الأظافر ويضعفها، لذلك من المفضل استخدام مزيلات لا تحتوي على الأسيتون أو مزيلات طلاء طبيعية.



وصفات طبيعية لتقوية وعلاج الأظافر الضعيفة والمتشققة

الصبار وزيت الزيتون:

- في وعاء، اخلطي ملعقة كبيرة من هلام الصبار مع حوالي ثلاث قطرات من زيت الزيتون البكر، بعد ذلك، نأخذ قرصا أو كرة قطنية ونفركها على أظافرنا، للسماح للخليط بالامتصاص.

زيت الزيتون والبيض والعسل:

- في وعاء نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وأخرى من العسل وصفار البيض، نخلط حتى نحصل على خليط متجانس، نضعه بعناية على الأظافر ونتركه يعمل لمدة نصف ساعة على الأقل، نطبق مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

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النعناع والبابونج وزيت الزيتون:

- النعناع والبابونج، بالإضافة إلى تحسين مظهر الأظافر بشكل ملحوظ، وتقوية الأظافر، يعملان كذلك تخفيف المشاكل مثل الجفاف، نقوم بخلط المواد ونتركه يرتاح لمدة نصف ساعة، ونضع الخليط بكرة قطنية، ونضعه على الأظافر الضعيفة لمدة 30 دقيقة.