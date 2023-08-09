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ماسكرا شفافة من صنع يديك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 11:28 صباحا
ماسكرا شفافة من صنع يديك
طريقة تحضير الماسكرا الشفافة بالمنزل بمكونات غير باهظة (الإنترنت)
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على الرغم من ظهور صيحات الألوان في الماسكرا، غير الأسود والبني، الأكثر استخداما، كالأزرق والليلكي، حتى الزهري الداكن وسواها من الألوان إلا أن البعض من النساء يرغبن بكل ما هو طبيعي، خاصة بعد رواج أسلوب، مكياج اللامكياج لذا حرصت كبرى شركات التجميل على تلبية رغبة عميلاتها بابتكار ما يسمى بالماسكرا الشفافة، فهي إلى أنها تمنح الرموش والعيون إطلالة طبيعية، لها الكثير من المزايا وفقا لموقع «جمالك».

فالماسكرا الشفافة تغني عن برايمر الرموش، المستحضر الذي يجب تطبيقه قبل توزيع الماسكرا، إذ يساعد على امتصاص الزيوت من الرموش، ما يجعل الماسكرا تدوم طيلة اليوم. وفي حال عدم توفر برايمر الرموش، يمكن الاستعاضة عنه بالماسكرا الشفافة من أجل تثبيت ودوام الماسكرا الملونة لفترة أطول.

وهي أيضا بمثابة جل تثبت شكل الرموش، بعد أن تقوم بتطويل الشعيرات ولفها بطريقة طبيعية.

تتوفر الماسكرا الشفافة بأشهر الماركات العالمية ومن أجود المكونات، غير أنه بالمقابل ليست صعبة الصنع، إذ يمكن تحضيرها في المنزل، بمكونات من السهل الحصول عليها وغير باهظة الثمن بذلك نقدم لكي طرق تخضيرها باحترافية.

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الطريقة الأولى:
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
¼ ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.
¼ ملعقة كبيرة من شمع العسل الطبيعي المبشور ناعما.
عبوة ماسكارا نظيفة، يمكن شراؤها من الصيدليات أو متاجر التجميل.
شمعة.
ملعقة معدنية.
- يمزج زيت اللوز الحلو مع زيت جوز الهند وجل الألوفيرا المستخرج طازجا من نبتة الصبار للحصول على خليط متجانس.

- يوضع شمع العسل في الملعقة المعدنية فوق لهب الشمعة حتى يذوب ويسكب فوق خليط زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو وجل الألوفيرا، ثم تخلط جميع المكونات جيدا.

- يترك المزيج جانبا لبضع دقائق حتى يبرد، ثم يحفظ في عبوة ماسكرا نظيفة.

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الطريقة الثانية
المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.
ملعقة و ½ من الجليسرين النباتي.
- يستخرج الجل من نبتة الألوفيرا، بعد تقسيمها إلى جزءين، أفقيا. ويؤخذ منه ما يقارب الملعقة ومن ثم يمزج مع الجليسرين.

- بعد الحصول على خليط متجانس تماما، يحفظ في عبوة ماسكرا نظيفة.

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