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زبدة الشيا للعناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 02:43 مساء
زبدة الشيا للعناية بشعرك
تحتوي زبدة الشيا على الأحماض الدهنية التي تحمي فروة الرأس والشعر وتمنع سقوطة (الإنترنت)
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تستخرج زبدة الشيا من بذرة شجرة الشيا في إفريقيا، تُستخدم في مستحضرات التجميل والطبخ، وهي مصدر طبيعي لفيتامين أ وهـ، والأحماض الدهنية الأساسية، التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر، وتضيف له لمسة من اللمعان والامتلاء، وتساعده على الاحتفاظ بالزيت الطبيعي لتقليل الجفاف. كما تحتوي على الكثير من الفوائد للشعر، والجلد، والصحة، وسنتحدث عنها بشكل عام وفقا لموقع «الموضوع»
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فوائد زبدة الشيا للشعر
- هناك العديد من الفوائد لزبدة الشيا للشعر، ومنها:
تصلح الشعر التالف عند استخدام العلاجات الكيميائية بشكلٍ عام كمنعم الشعر، فإنها تزيل الرطوبة الطبيعية من الشعر، بينما تساعد زبدة الشيا على استعادة رطوبة الشعر، وتحمي الشعر من الظروف الجوية القاسية، ومن أضرار أشعة الشمس الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية؛ لاحتوائها على كمية من عامل الحماية ، وعند وضع زبدة الشيا على الشعر يكون محمياً من أي مادة ضارة، أو من أي أداة حرارية توضع عليه، وتفيد خصوصاً الشعر المصبوغ، كما تحمي الشعر من الملح والكلور إذا ما جرى استخدامها قبل السباحة.

قناع زبدة الشيا للعناية بالشعر
المكونات
ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الخام. بعضٌ من قطرات زيت اللافندر.
طريقة التحضير
- وضع زبدة الشيا في الميكروويف مدّة ثلاثين إلى ستين ثانية لتذوب ترك الزبدة لتبرد قليلاً، ويضاف الزيت إليها.
- يقسم الشعر لخصل صغيرة، ثُم توضع الزبدة على فروة الرأس والشعر كاملاً وتترك الزبدة على الشعر مدّة نصف ساعة، ثُم يغسل الشعر بشامبو مناسب.

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تمنع تساقط الشعر
- تحتوي زبدة الشيا على الأحماض الدهنية التي تحمي فروة الرأس والشعر، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تحسّن بدورها فروة الرأس وصحة الشعر، وتجعل بصيلات الشعر قوية، وتقلل من تساقطه وفقدانه. كما تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تمنع تساقط الشعر أيضاً.
- وعند استخدام زبدة الشيا فإنها تزيد من كثافة الشعر، وتعطيه لمعاناً طبيعياً.
- تلطف فروة الرأس الجافة وتقلل من الحكة : تخفف زبدة الشيا جفاف فروة الرأس والحكة الناتجة عن قشرة الرأس.
- ولزبدة الشيا خصائص مضادة للالتهابات، وتحتوي على الدهون الغنية التي يمتصها الجلد دون أن تترك بقايا دهنية، وبالتالي فإنها فعالة في معالجة جفاف فروة الرأس، والصدفية، ومشاكل فروة الرأس الأخرى.

تقوي الشعر وتقلل من تكسره
- ترطب زبدة الشيا الشعر وتجدده، وتقوي الشعر، لاحتوائها على فيتامين A، وفيتامين E، وبالتالي فإنها تساعد على تهدئة الشعر الجاف، وإصلاحه.

تستخدم كبلسم طبيعي للشعر
- تحتوي زبدة الشيا على فيتامين A، و فيتامين E الذي يرطب الشعر من الجذور إلى الأطراف، ويمكن استخدام زبدة الشيا كبلسم طبيعي، لأنها فعالة في ترطيب الشعر، دون أن تترك الشعر دهنياً.
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تنعيم الشعر
- تستخدم لتنعيم الشعر، تنعم زبدة الشيا الشعر، وتنشط الشعر الهش أيضاً، ونظراً لطبيعتها غير الدهنية فإنها تساعد على السيطرة على زيوت الشعر في فروة الرأس. والطريقة هي:
المكونات:
كمية كبيرة من زبدة الشيا.
طريقة التحضير:
- توضع زبدة الشيا على الشعر مع التدليك المستمر للحصول على شعر ناعم وحريري، والتخلص من الشعر المجعد والهش. تستخدم زبدة الشيا مرتين كل أسبوع لنمو الشعر، وبالتالي تحسين نسيج الشعر وترطيبه.
 

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