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فوائد زيت بذور العنب للبشرة والشعر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 02:19 مساء
فوائد زيت بذور العنب للبشرة والشعر
تعرّفي أكثر على فوائد زيت بذور العنب للشعر والبشرة (الإنترنت)
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زيت بذور العنب واحد من أبرز الزيوت الطبيعية التي يمكنكِ اللجوء إليها من أجل العناية بالشعر، فهو غني بمضادات الأكسدة، ومن ثم يساعد في علاج العديد من مشكلات الشعر والبشر. كما أنه يدخل في العديد من منتجات العناية بهما. تعرّفي أكثر على فوائد زيت بذور العنب للشعر والبشرة، واحرصي على إدخاله في روتين العناية بهما، وذلك وفقا لقناة دكتور محمد الناظر.

فوائد زيت بذور العنب للشعر والبشرة
- يحتوي زيت بذور العنب على فيتامين هـ، ومضادات الأكسدة، وفيتامينات ومعادن طبيعية تساعد في تقوية جذور وبصيلات الشعر، وتحفيز نمو الشعر أسرع من أي زيوت أخرى. كما يساعد في تقشير البشرة، وظهورها بشكل جيد، إلى جانب نعومتها ونضارتها نتيجة ترطيبها الزائد.

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- يساعد في تطويل الشعر، لأنه يحفّز إنتاج زيوت فروة الرأس الطبيعية والكولاجين الطبيعي، ويمنع تجعّد الشعر ويعالج التقصف.
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- يساعد استعمال زيت العنب على البشرة في حماية الجلد من الشيخوخة وظهور التجاعيد مبكرا نتيجة فيتامين هـ، والبيتا كاروتين، وغيرها من العناصر التي تساعد في تعزيز الكولاجين للبشرة بكميات كبيرة.
- يحمي الشعر من الأضرار الناتجة من الأشعة فوق البنفسجية، ويمده بالتغذية الضرورية، مما يجعل مظهر الشعر لامعاً وصحياً على الدوام.
شاهدي معنا الفيديو، وتعرفي على خطوات استخدامه
 

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