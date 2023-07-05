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الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 12:49 مساء
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور
نقدم إليكِ طريقة منزلية طبيعية تخلصك من البثور تعرفي على الطريقة معنا (الإنترنت)
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يعتبر حب الشباب من أكثر الحالات المرضية التي تصيب الجلد وتصيب النساء بالضيق أحيانا وخاصة إذا كانت المشكلة في بشرة الوجه.

لذلك نقدم إليكِ طريقة منزلية طبيعية تخلصك من هذه المشكلة عن طريق استخدام الزنجبيل الذي يعد مضادا للبكتيريا والالتهابات، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وغيرها من الخصائص التي تكافح حدوث مجموعة متنوعة من الاضطرابات الجلدية.

ويكافح الزنجبيل ظهور علامات تقدم العمر والتي تظهر على البشرة مثل: التجاعيد، وبقع التقدم في العمر، ويقلل من أضرار أشعة الشمس تعرفي معنا على طريقة استخدامه لبشرة نضرة خالية من البثور وذلك وفقا لموقع «الموضوع».

طريقة الاستخدام
- قومي بوضع مسحوق الزنجبيل في ماء ساخن ثم ضيفي إليه أربع نقاط زيت لوز حلو وقومي باستخدام المنقوع في دهن الوجه بواسطة قطنة.
- اتركي المزيج على وجهك لمده 15 دقيقة ثم اغسلي الوجه بماء دافئ وضعي مرطبا للبشرة.
- تكرر هذه العملية يوميا حتى الحصول على النتيجة المرجوة.

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