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النشا والزبادي لمحاربة تجاعيد الجبين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 01:14 مساء
النشا والزبادي لمحاربة تجاعيد الجبين
طرق منزلية سهلة التطبيق لشد الجبين والتخلص من التجاعيد مع الاستمرار عليها (الإنترنت)
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مع تقدم العمر والتعرض للتقلبات الجوية وكثرة استخدام تعابير الوجه تظهر تجاعيد وانحناءات وخطوط رفيعة على الجبين، تعطي مظهرا شاحبا وتضر بالإطلالة.
لذلك نقدم إليكم طرقا منزلية سهلة التطبيق لشد الجبين والتخلص من التجاعيد مع الاستمرار عليها، تعرفي إليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

النشا والحليب
- امزجي أربع ملاعق من النشا مع ثلاث ملاعق حليب، واخلطي المسحوق جيدا، وضعيه على الجبين، ثم اغسليه بالماء البارد بعد 12- 15 دقيقة.

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القرفة والزبادي و العسل
- العسل هو مرطب طبيعي، والقرفة تساعد في زيادة الدورة الدموية في البشرة، ومنع خطوط التجاعيد من الظهور.
- خذي ملعقة صغيرة من القرفة وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة من الزبادي، ودلكي الخليط على الجبين لمدة عشر دقائق كل يوم، واتركيه لمدة ساعة قبل غسله.

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