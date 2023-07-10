النشا والزبادي لمحاربة تجاعيد الجبين

القاهرة - بوابة الوسط

مع تقدم العمر والتعرض للتقلبات الجوية وكثرة استخدام تعابير الوجه تظهر تجاعيد وانحناءات وخطوط رفيعة على الجبين، تعطي مظهرا شاحبا وتضر بالإطلالة.

لذلك نقدم إليكم طرقا منزلية سهلة التطبيق لشد الجبين والتخلص من التجاعيد مع الاستمرار عليها، تعرفي إليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

النشا والحليب

- امزجي أربع ملاعق من النشا مع ثلاث ملاعق حليب، واخلطي المسحوق جيدا، وضعيه على الجبين، ثم اغسليه بالماء البارد بعد 12- 15 دقيقة.