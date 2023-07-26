الملح لعلاج الشعر الدهني

القاهرة - بوابة الوسط

الملح البحري الناعم غير المكرر فعال في علاج مشكلة الشعر الدهني، ويعد وسيلة سهلة وعملية جدا، خاصة في فصل الصيف. وحال كنتِ تعاني مشكلة مظهر الشعر الدهني بسبب العوامل البيئية والوراثية والداخلية أو الالتهابات والأمراض الجلدية، نقدم لكِ استعمالات الملح لعلاج لمشكلة الشعر الدهني، وفقا لموقع «لهن».

تعرفِ على استعمالات الملح في علاج مشكلة الشعر الدهني

شامبو جاف من الملح البحري الناعم

- استعملي الشامبو الخاص بكِ، ورشي مقدار ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الملح البحري غير المكرر الناعم على فروة رأسك، واتركيه 20 دقيقة قبل تسريح شعرك، لأنه كفيل بامتصاص جزء كبير من الإفرازات الدهنية عن سطح فروتك. كما يمكنكِ إضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح لكمية الشامبو التي تستعمليه، لغسل الشعر، ودلكي شعرك الرطب بالشامبو، واتركيه 5 دقائق قبل شطفه.

خليط الملح البحري الناعم

- اخلطي مقدار ملعقتين كبيرتين من مسحوق الطين الأخضر وملعقة صغيرة من الملح البحري الناعم غير المكرر، واضيفي القليل من الماء للخليط، حتى تحصلين على عجينة سميكة، وضعيه على شعرك الرطب بعد غسله، واتركيه 15 دقيقة قبل شطفه جيدا، واضيفي ملعقة كبيرة من الخل الأبيض لمياه الشطف الأخيرة، لتعزيز لمعان الشعر، وطبقي هذا القناع مرة كل أسبوع على الشعر الدهني.