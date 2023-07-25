  • Alwasat News
Atwasat

خل التفاح والزبادي لعلاج تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 10:32 صباحا
خل التفاح والزبادي لعلاج تساقط الشعر
طرق طبيعية منزلية فعالة للتخلص من سقوط الشعر (الإنترنت)
alwasat radio

تساقط الشعر مشكلة تعانيها الكثير من السيدات، وتسبب لهم الإحراج والضيق. وهناك أسباب عديدة لتساقط الشعر، بعضها خارجي بسبب ممارسات تضر الشعر، والبعض الآخر يعود إلى الصحة الداخلية للجسم، لأن نقص بعض العناصر الأساسية ربما يؤثر مباشرة على صحة الشعر. لذلك يجب تحديد سبب المشكلة أولا، لتحديد الطريقة المناسبة للعلاج. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض العلاجات الطبيعية التي تقضي على مشكلة تساقط الشعر، وتعيد له كثافته ونموه الطبيعي. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

الحليب والحيلاتين وفيتامين E
- الحليب مليء بالبروتينات وفيتامين ب اللازمين لصحة الشعر. كما أنه يحفز نمو الشعر من خلال تعزيز الخلايا. كذلك ما يميز هذا الماسك أنه مناسب لجميع أنواع الشعر.
المكونات وطريقة التطبيق
2 ملعقة جيلاتين
كبسولة فيتامين E
كوب حليب
2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- اخفقي المكونات جيدا، ثم ضعي الخليط على شعركِ وفروة رأسكِ.
- غطي شعرك بقبعة الاستحمام، واتركي الخليط على شعرك 20 دقيقة.
- اغسليه بالماء البارد، وكرري هذه الطريقة مرة أسبوعيا.

الموز
- الموز غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية والفيتامينات، مما يجعله علاجا مثاليا لتساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الموز في تنعيم الشعر، ويقلل من قشرة الرأس، ويقلل الضرر، ويرطب شعركِ.
المكونات وطريقة التطبيق
2 حبة موز ناضجة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
ملعقة كبيرة عسل
- اخلطي جميع المكونات في وعاء، حتى تحصلين على قوام متماسك دون كتل.
- ضعي المزيج على فروة رأسك وشعرك، حتى تغطيه بالكامل، ثم اتركيه 10 دقائق، واغسليه بالماء الفاتر.

خل التفاح والزبادي
- الزبادي يمكن أن يساعد في الحفاظ على أطراف الشعر ويعالج التلف. كما أنه علاج فعال في حالة تساقط الشعر. يساعد ماسك الزبادي أيضا في تعزيز لون الشعر، ويمنحه اللمعان.
المكونات وطريقة التطبيق
كوب زبادي
ملعقة كبيرة من خل التفاح
ملعقة كبيرة عسل
- امزجي المكونات في وعاء، وضعي المزيج من الجذور إلى أطراف شعرك، واتركيه 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة

كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان

كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال

سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد

قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد
انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)
كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية

ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية
كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم

كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان

التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع

«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي
جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
المايونيز والعسل لعلاج الشعر التالف
المايونيز والعسل لعلاج الشعر التالف
صبا مبارك تخطف الأنظار بتصميم «ألكسندر ماكوين»
صبا مبارك تخطف الأنظار بتصميم «ألكسندر ماكوين»
البزار والحليب لإزالة المكياج طبيعيا
البزار والحليب لإزالة المكياج طبيعيا
الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها
الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها
أصالة بتوقيع رامي العلي في تركيا
أصالة بتوقيع رامي العلي في تركيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سكر خشن ونعناع للتخلص من قشرة الشعر
سكر خشن ونعناع للتخلص من قشرة الشعر...
كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه
كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه...
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور...
«الماتشا» لنضارة البشرة والتخلص من الجلد الميت وحب الشباب
«الماتشا» لنضارة البشرة والتخلص من الجلد الميت وحب الشباب...
إطلالة صيفية مشرقة للملكة رانيا والأميرة رجوة
إطلالة صيفية مشرقة للملكة رانيا والأميرة رجوة...
المزيد
خل التفاح والزبادي لعلاج تساقط الشعر
خل التفاح والزبادي لعلاج تساقط الشعر...
الثلج وخل التفاح لتصغير الأنف
الثلج وخل التفاح لتصغير الأنف...
البطاطا والجزر والحليب لتفتيح البشرة
البطاطا والجزر والحليب لتفتيح البشرة...
أصالة بتوقيع رامي العلي في تركيا
أصالة بتوقيع رامي العلي في تركيا...
الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها
الشاي الأسود لشد البشرة والعناية بها...
المزيد