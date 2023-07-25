خل التفاح والزبادي لعلاج تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

تساقط الشعر مشكلة تعانيها الكثير من السيدات، وتسبب لهم الإحراج والضيق. وهناك أسباب عديدة لتساقط الشعر، بعضها خارجي بسبب ممارسات تضر الشعر، والبعض الآخر يعود إلى الصحة الداخلية للجسم، لأن نقص بعض العناصر الأساسية ربما يؤثر مباشرة على صحة الشعر. لذلك يجب تحديد سبب المشكلة أولا، لتحديد الطريقة المناسبة للعلاج. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض العلاجات الطبيعية التي تقضي على مشكلة تساقط الشعر، وتعيد له كثافته ونموه الطبيعي. تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «الجميلة».

الحليب والحيلاتين وفيتامين E

- الحليب مليء بالبروتينات وفيتامين ب اللازمين لصحة الشعر. كما أنه يحفز نمو الشعر من خلال تعزيز الخلايا. كذلك ما يميز هذا الماسك أنه مناسب لجميع أنواع الشعر.

المكونات وطريقة التطبيق

2 ملعقة جيلاتين

كبسولة فيتامين E

كوب حليب

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- اخفقي المكونات جيدا، ثم ضعي الخليط على شعركِ وفروة رأسكِ.

- غطي شعرك بقبعة الاستحمام، واتركي الخليط على شعرك 20 دقيقة.

- اغسليه بالماء البارد، وكرري هذه الطريقة مرة أسبوعيا.

الموز

- الموز غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والزيوت الطبيعية والفيتامينات، مما يجعله علاجا مثاليا لتساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الموز في تنعيم الشعر، ويقلل من قشرة الرأس، ويقلل الضرر، ويرطب شعركِ.

المكونات وطريقة التطبيق

2 حبة موز ناضجة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة عسل

- اخلطي جميع المكونات في وعاء، حتى تحصلين على قوام متماسك دون كتل.

- ضعي المزيج على فروة رأسك وشعرك، حتى تغطيه بالكامل، ثم اتركيه 10 دقائق، واغسليه بالماء الفاتر.