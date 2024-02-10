توغي تشارك في افتتاح معرض تشكيلي في البصرة على هامش مهرجان المربد 35

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية مبروكة توغي في افتتاح معرض تشكيلي بقاعة سماري للفنون ببوابة أهوار البصرة.

جاءت مشاركة توغي في إطار حضورها فعاليات مهرجان المربد الشعري الـ35، والتي حملت اسم الشاعر العراقي أحمد مطر، وفقا لصفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحضر افتتاح المعرض، الذي ضمّ أعمالا لعدد من كبار التشكيليين العراقيين، وكيل وزارة الثقافة العراقية للشؤون الثقافية د.فاضل محمد حسين، وعدد كبير من الأدباء والشعراء والفنّانين من ضيوف مهرجان المربد الشعري.

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كما حضرت معالي الوزيرة جلسة شعرية على ضفاف شط العرب، شارك فيها نخبة من الشعراء المشاركين في مهرجان المربد.

ويشار إلى أن توغي حضرت حفل تدشين النسخة الخامسة والثلاثين من مهرجان المربد الشعري في مدينة البصرة بجمهورية العراق بدعوة من الأستاذ أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، الذي يقيمه الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، وبمشاركة 400 شخصية ثقافية من داخل العراق وخارجه.

ملتقى الشعراء والأدباء والنحاة

وتتضمن فعاليات المهرجان جلسات ومحاور أدبية وقراءات نقدية وفعاليات فنية وفلكلور شعبي.

ويقتبس المهرجان الشعري عنوانه من سوق المربد، وهو أشبه بسوق عكاظ قبل الإسلام، وتحول خلال العصر الأموي إلى ملتقى للشعراء والأدباء والنحاة الذين كانوا يجتمعون فيها وينظمون مناظرات شعرية وحلقات نقاشية وفكرية.

يذكر أن فعاليات المهرجان كانت تقام في العاصمة بغداد، لكن وبدءًا من العام 2003 نقل المهرجان إلى البصرة.

توغي تشارك في افتتاح معرض تشكيلي في البصرة على هامش مهرجان المربد الـ35, (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)

توغي تشارك في افتتاح معرض تشكيلي في البصرة على هامش مهرجان المربد الـ35, (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)