بمشاركة ليبية.. «ألكسو» تناقش تحديات العمل الثقافي العربي المشترك بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت ليبيا ممثلة في وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية «ألكسو» بالجمهورية التونسية بمدينة تونس.

ومثل الوزارة في الاجتماع مدير إدارة التعاون الثقافي الدولي د.خليفة الحامدي بحضور المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» د محمد ولد أعمر. ووزيرة الشؤون الثقافية التونسية د. حياة قرمازي، وفقا لصفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية - دولة ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أكد مدير «ألكسو» على أهمية الاجتماع باعتباره يُشكّل انطلاقة مهمة في سياق تحضير الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الذي تستضيفه المملكة المغربية هذا العام.

وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات الأخرى.

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فيما قالت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية إن «هذا اللقاء أحوج ما نكون إليه لتقوية البنيان في ظل الظروف غير المسبوقة التي يعيشها الشعبي الفلسطيني الأعزل، والتي أدت إلى طمس التراث والثقافة والتراث المعماري وكل رموز الذاكرة الثقافية».

وأضافت أن ما يحدث «يدفعنا جميعاً إلى مساندة الشعب الفلسطيني عبر إصدار بيان يبرز الحق الفلسطيني في الوجود على أرضه، وحشد تظاهرات ثقافية وفنية ملتزمة للتعاطف مع الشعب الفلسطيني، وتنفيذ برامج تؤكد عروبة القدس، وتفعيل التوصية بشأن توأمة القدس عاصمة دائمة مع كل عاصمة ثقافية يحتفى بها»

تعزيز العمل العربي الثقافي المشترك

وأكد المشاركون خلال الاجتماع على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الدائمة للثقافة العربية في تعزيز العمل العربي الثقافي المشترك خاصة في ظل الظروف غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي أدت إلى طمس التراث والثقافة والتراث المعماري وكل رموز الذاكرة الثقافية.

وأكد الحضور على أهمية التعاون الثقافي العربي لتطوير رؤية شاملة وسياسات مستدامة من شأنها الإسهام في التنمية الثقافية باعتبارها هدفا رئيسيا من أهداف التنمية المستدامة.

الاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024

من أهم المواضيع التي تناولها المجتمعون للجنة مقترحات أعضاء اللجنة الدائمة لتطوير العمل الثقافي المشترك وتحديث مساراته على ضوء مراجعة التزامات التنمية المستدامة 2030، والاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.