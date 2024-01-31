توغي تجهز لمعرض طرابلس الدولي للكتاب من جناح ليبيا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي مع مجلس اتحاد الناشرين العرب، في جناح وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وناقشت توغي مع الاتحاد عددًا من القضايا، ومنها عودة واستئناف معرض طرابلس الدولي لانعقاد دوراته السنوية بعد توقف دام أكثر من عشرسنوات، وضمانات نجاحه، والشروط اللازمة لذلك، وحقوق الملكية الفكرية، وتحقيق مصالح الناشرين وأمنهم وسلامتهم بما يضمن تقديمهم أجود خدمة ثقافية للقارئ والمتلقي، ويتيح أمام الجمهور فرصة كبيرة للاستفادة من العرس الثقافي المتمثل في تنظيم معرض طرابلس الدولي والفعاليات والبرامج الثقافية المصاحبة له، وفقا لصفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعرب مجلس اتحاد الناشرين العرب عن تثمينهم لهذا الاجتماع ورغبتهم في تطوير التعاون المشترك مع وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في ليبيا في مجال تنظيم المعارض التي تحتاج كثيرا من الدعم المادي واللوجيستي وتسوية الديون والالتزامات المترتبة على مشاركة الناشرين العرب في النشاطات والبرامج والمعارض الثقافية في ليبيا.

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من ناحيتها أبدت الوزيرة اهتمامها بالقضايا التي جرى إثارتها في الاجتماع، مؤكدة على أن الأوضاع في ليبيا اليوم صارت مهيئة ومناسبة لاحتضان كثير من الفاعليات والأنشطة الثقافية العربية والعالمية.

عودة اتحاد ناشري ليبيا يبعث برسالة مهمة لليبيين

وأكدت أن حكومة الوحدة الوطنية تعهدت بدعم الأنشطة الثقافية وتوفير المناخ المناسب لنجاحها، وأنها ستعمل مع مجلس اتحاد الناشرين العرب على تسوية كل الالتزامات القائمة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض طريق المجلس في سبيل تأديته لمهامه وتحقيق أهدافه.

ولفتت إلى أن تعاون وعودة اتحاد الناشرين العرب لإقامة المناشط الثقافية في ليبيا يبعث رسائل مهمة لليبيين بعودة الحياة الثقافية في ليبيا وازدهارها من جديد.

يذكر أن الاجتماع حضر كل من محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وبشار شبارو أمين عام اتحاد الناشرين العرب، وعلي عوين رئيس اتحاد الناشرين الليبيين عضو مجلس الاتحاد العربي للناشرين، وأحمد محمد ممثل الاتحاد الدولي للناشرين لدى اتحاد الناشرين العرب، وسالم سعدون عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، وانضم للاجتماع السيد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأمين العام المساعد لاتحاد الناشرين العرب.

وشهد جناح ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 هذا العام إقبالا جماهيريا كبيرًا من مختلف دول العالم.

جناح وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)

جناح وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)

جناح وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)

جناح وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)

جناح وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)

جناح وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. (وزارة الثقافة والتنمية المعرفية)