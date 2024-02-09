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استحداث جائزة جديدة ضمن جوائز الـ«أوسكار» في 2026

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 12:25 مساء
استحداث جائزة جديدة ضمن جوائز الـ«أوسكار» في 2026
لقطة خلال الإعلان عن الترشيحات لجوائز الـ«أوسكار» بنسختها الـ96 في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية، 23 يناير 2024. (أ ف ب)
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تستحدث في جوائز الـ«أوسكار» اعتبارا من العام 2026 فئة جديدة لمكافأة مديري اختيار الممثلين المعروفة بالإنجليزية بـ«كاستينغ»، وفق إعلان المنظمون الخميس.

ويشكل استحداث هذه الفئة الجديدة أول توسيع لجوائز الـ«أوسكار» الأميركية العريقة منذ تخصيص إحداها العام 2001 لأفضل فيلم رسوم متحركة.

ونقل بيان عن مدير أكاديمية علوم السينما وفنونها بيل كرايمر ورئيستها جانيت يانغ قولهما إن «مديري اختيار الممثلين يؤدون دورا أساسيا في صناعة الأفلام»، وأضاف «مع تطور الأكاديمية، نحن فخورون بإضافة اختيار الممثلين إلى التخصصات التي نعترف بها ونحتفي بها»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويُعَد مديرو اختيار الممثلين عنصرا أساسيا وضروريا لكل مشروع سينمائي جديد، فمن خلال الاستعانة بنجوم الصف الأول، واختيار ممثلين لتولي الأدوار المساندة، يؤدون مهمة بالغة الأهمية في الأفلام.

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وبدأت الحملة في هوليوود منذ سنوات لاستحداث جائزة أوسكار تقديرا لعمل هؤلاء، كذلك يسعى المجازفون السينمائيون الذين ينفذون المشاهد الخطرة في الأفلام إلى الضغط لاستحداث جائزة أوسكار تكافئهم.

وتوخيا لاختصار احتفال العام 2022 ومحاولة جذب عدد أكبر من المشاهدين، سجلَ المنظمون سلفا توزيع عدد من الجوائز المصنفة ثانوية، لكنهم صرفوا النظر في العام التالي عن هذا الإجراء في ضوء ما اثاره من استياء العاملين في القطاع.

ولم توضح الأكاديمية ما إذا كانت جائزة أفضل مدير لاختيار الممثلين ستُقدم خلال النقل المباشر لاحتفال توزيع جوائز الـ«أوسكار»، كما هي اليوم حال جوائز الفئات الـ23 الحالية.

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