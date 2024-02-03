وفاة الممثل كارل ويذرز نجم أفلام «روكي»

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عن عمر ناهز 76 عاما الممثل الأميركي كارل ويذرز الذي اشتهر بتجسيده دور الملاكم أبولو كريد في سلسلة أفلام «روكي»، على ما أفيد الجمعة.

وأوضحت عائلة كارل ويذرز في بيان لها أن الممثل فارق الحياة الخميس بسلام أثناء نومه وفقا لوكالة «فرانس برس».

مسيرة فنية حافلة

وأدى كارل ويذرز أدوارا في أكثر من 75 فيلما ومسلسلا تلفزيونيا أميركيا خلال مسيرته الفنية.

ومن أشهر الأدوار التي تولاها تجسيده شخصية بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل أبولو كريد الذي يواجه روكي بالبوا (سيلفستر ستالون) على الحلبة في سلسلة أفلام «روكي» التي كان أولها عام 1976.

وباتت المباراة النهائية بينهما، بما تخللها من دماء ولكمات صُوِّرَت بالحركة البطيئة، مشهدا لا يُنسى في تاريخ السينما، ولحظة مرجعية في أفلام المنازلات القتالية.

جائزة الأوسكار

وفاز أول أفلام «روكي» بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وشكّل بداية لمسيرة سيلفستر ستالون الفنية الضخمة.

وكتب الممثل على إنستغرام معلّقا على وفاة زميله: «اليوم يوم حزين جدا بالنسبة ليواضاف لقد كان كارل ويذرز جزءا لا يتجزأ من حياتي، ومن نجاحي وأنا ممتن جدا له».

وأضاف الممثل الذي أدى أيضا دور رامبو الشهير «لقد كان لامعا جدا، بصوته وحجمه وحضوره وروحه الرياضية، ولكن قبل كل شيء بقلبه وروحه. إنها خسارة فظيعة».

وكان أبولو كريد في البداية عدوا لروكي، ثم تحول على مدار أجزاء السلسلة رفيقا له في مسيرته كملاكم.

ومكّنه هذا التطور بعد سنوات من إعادة إطلاق السلسلة تحت اسم «كريد»، وفيها أصبح ستالون مدربا لأدونيس، نجل أبولو.

كذلك تولى دورا في مواجهة أرنولد شوارزنيغر في فيلم «بريداتور» العام 1987.

أسطورة فنية

وأسف شوارزنيغر الجمعة لرحيل ويذرز واصفا إياه بأنه أسطورة، مشيدا بمزاياه كممثل وبشخصيته وأضاف «لم نكن لنصنع فيلم «بريداياتور» من دونه وبالتأكيد لم نكن لنستمتع بالقدر نفسه في صنعه».