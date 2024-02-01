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رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 03:30 مساء
رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية
مارك نبفلر في برشلونة العام 2008. (أ ف ب)
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بيعت آلات غيتار لمارك نبفلر من فرقة «داير ستريتس» البريطانية، بمئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية ضمن مزاد نظمته دار «كريستيز» الأربعاء في لندن.

وكانت القطعة الرئيسية في المزاد غيتار «غيبسون ليه بول» أصلي يعود إلى العام 1959، بيع لقاء 693 ألف جنيه إسترليني بما يشمل الرسوم (876 ألف دولار).

وذكرت «كريستيز» أنّ ما حققته عملية البيع يشكل رقماً قياسياً لغيتار من هذا النوع.

وعزف نبفلر على هذا الغيتار خصوصاً في جولتين موسيقييتين عامي 2001 «سايلينغ تو فيلاديلفيا تور» و2008 «كيل تو غِت كريمسون تور».

وحصل مارك نبفلر (74 سنة) على الغيتار من بوبي تينش من فرقة «جيف بيك غروب». وتراوح سعره التقديري بين 300 و500 ألف جنيه إسترليني (بين 379 ألف دولار و 632 ألفاً).

بيع غيتارات ظهرت في أشهر أغاني مارك نبفلر
وبيعت قطعة أخرى هي الغيتار الذي ظهر في أغنيتي «ماني فور ناثينغ» و«براذرز إن أرمز» لقاء 592,200 جنيه استرليني (نحو 750 ألف دولار).

وعلى هذه الآلة التي اشتراها الفنان عام 1983 في نيويورك، عزف نبفلر خلال حفلة «لايف ايد» عام 1985. وذكرت دار كريستيز أن سعرها التقديري راوح ما بين 10 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني.

وبيع غيتار من نوع «شيكتور» باللونين الأحمر والأبيض استُخدم في أغنية «ووك أوف لايف» مقابل 415,800 جنيه استرليني (526 ألف دولار)، وهو رقم قياسي لهذا النوع من الغيتارات، خلال المزاد الذي بدأ متأخرا ساعتين بسبب «الاهتمام غير العادي» الذي أثاره، بحسب «كريستيز».

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ولم تصل المبالغ التي سُجلت خلال المزاد إلى الأرقام القياسية التي حققتها غيتارات كورت كوبين (4,7 و6 ملايين دولار) في مزادات عامي 2022 و2020.

كذلك، بيع غيتار آخر من نوع «غيبسون ES-335» من العام 1958، مقابل 176,400 جنيه إسترليني (223 ألف دولار).

وفي المجموع، بيعت ضمن المزاد 121 قطعة بينها غيتارات ومكبرات صوت. وسيعود ربع الأرباح إلى جمعيات خيرية، بينها الصليب الأحمر البريطاني.

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