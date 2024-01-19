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ختام الفعاليات وإعلان التوصيات مع استمرار معرض «أنا ليبيا أنا التاريخ» حتى فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 03:01 مساء
ختام الفعاليات وإعلان التوصيات مع استمرار معرض «أنا ليبيا أنا التاريخ» حتى فبراير المقبل
جانب من معرض أنا ليبيا أنا التاريخ. (مجلس الثقافة العام)
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اختتمت، مساء أمس الخميس، فعاليات المحاضرات التاريخية التثقيفية على هامش معرض «أنا ليبيا أنا التاريخ» بحضور لفيف من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالتاريخ مع استمرار المعرض إلى الثاني من فبراير.

وصدر عن المعرض إصدار ورقي خاص بعنوان «بانوراما التاريخ والثقافة» من إنجاز اللجنة الإعلامية، وفقا لصفحة مجلس الثقافة العام على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلن رئيس مجلس الثقافة العام ورئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ محمد محيا عن اختتام الفاعليات المصاحبة للمعرض بقوله «أتقدم بالشكر والتقدير للجان التحضيرية ولموظفي مجلس الثقافة العام على ما قدموه من جهد ووقت لإنجاح بانوراما (أنا ليبيا أنا التاريخ)».

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وأضاف محيا «مروراً بالمراحل التاريخية عبر آلاف السنين داخل ردهات مجلس الثقافة العام وقاعة السلفيوم تمثل في الحقب التاريخية بداية من مرحلة ما قبل التاريخ إلى التاريخ الحديث، أعلن عن انتهاء النشاطات المصاحبة للمعرض من محاضرات تاريخية تثقيفية واستمرار المعرض في استقبال الزوار لمدة أسبوعين».

وعُرض أثناء الحفل الختامي تقرير مرئي وثق خطوات التحضير للمعرض وانطلاقه في الخامس عشر من يناير الجاري، كما عُرض فيلم وثائقي استعرض جمال المواقع التاريخية للبلاد..

وجاءت توصيات المعرض كالتالي:
1. الاهتمام بالموروثات الثقافية الأصيلة.
2. الاستمرار في إقامة الفاعليات الثقافية.
3. الدعوة للمحافظة على المواقع الأثرية.
4. الاهتمام برموز الثقافة في كافة المجالات
5. تسجيل تراثنا التاريخي والثقافي في منظمة اليونسكو.
5. تفعيل قانون حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
6. إحياء ذكرى المبدعين والشعراء والفنانين.
7. إعادة طباعة الكتب الصادرة من مجلس الثقافة العام التي تجسد تاريخ وحضارة ليبيا.
8. نطالب الجهات المعنية بضرورة حماية المواقع الأثرية من التعدي والإتلاف.
9. الدعوة لإعادة النظر في المناهج الثقافية، وخصوصا مراحل التعليم العام.
10. التكثيف من مراحل البحث العلمي الدقيق في المصادر القديمة وتأكد من صدقية معلوماتها.
11. دعم مجلس الثقافة العام ماديا ومعنويا.
12. التوصية بإنشاء متحف يحوي كل المقتنيات والموروثات الثقافية في ليبيا.
13. الدعوة إلى إعادة ترميم وصيانة المساجد والزوايا والقصور التاريخية

زيارة حلقتي زهرات وفتيات من مفوضية ومرشدات بنغازي لمعرض «أنا ليبيا أنا التاريخ». (مجلس الثقافة العام)
زيارة حلقتي زهرات وفتيات من مفوضية ومرشدات بنغازي لمعرض «أنا ليبيا أنا التاريخ». (مجلس الثقافة العام)
صفة من الإصدار الورقي لمعرض «أنا ليبيا أنا التاريخ». (مجلس الثقافة العام )
صفة من الإصدار الورقي لمعرض «أنا ليبيا أنا التاريخ». (مجلس الثقافة العام )
جانب من حضور حفل اختتام الفعاليات الثقافية بالمعرض. (مجلس الثقافة العام)
جانب من حضور حفل اختتام الفعاليات الثقافية بالمعرض. (مجلس الثقافة العام)
جانب من معرض أنا ليبيا أنا التاريخ. (مجلس الثقافة العام)
جانب من معرض أنا ليبيا أنا التاريخ. (مجلس الثقافة العام)
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