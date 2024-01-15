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تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 02:04 مساء
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
المغنية تايلور سويفت في إينغلوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، 7 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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تحولت المغنية تايلور سويفت مع بلوغ شعبيتها مستويات قياسية جديدة لمادة ثرية تناولتها الأقاويل ونظريات المؤامرة الغريبة على شبكات التواصل الاجتماعي، وآخر هذه الأقاويل اتهامها بالعمالة لـ«بنتاغون» بدافع من الحزب الديمقراطي للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وتناول المذيع جيسي واترز في قناة «فوكس نيوز» المفضلة لدى المحافظين الأميركيين، على الهواء هذا الأسبوع تلميحات أطلقها معلقين يمينيين نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي بأن النجمة تعمل لصالح حكومة جو بايدن، مقرا بعدم وجود أي دليل على صحة هذه الاتهامات، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال واترز «هل سبق لكم أن تساءلتم عن سبب وجود تايلور سويفت في كل مكان؟ قبل أربع سنوات، طرحت وحدة العمليات النفسية في بنتاغون فكرة استخدامها كمورد في مؤتمر لحلف شمال الأطلسي»، عارضا صورا لقمة نظمتها الوكالة الأميركية للأمن السيبراني ومكافحة التضليل الإعلامي العام 2019.

استهداف مع اقتراب الانتخابات
لكن الفيديو لا يظهر أي صلة بين المغنية وبنتاغون أو أي وكالة حكومية أخرى، بل هو في الواقع عرض تقديمي أجرته باحثة ليس لها أي انتماء لحلف شمال الأطلسي، واستشهدت فيه بتايلور سويفت كمثال بسيط للشخصيات المؤثرة على الإنترنت.

كما أشار واترز على الهواء إلى الإقبال الكبير على منصة «فوت دوت أورغ» بعد منشور للمغنية على «إنستغرام» دعت فيه متابعيها البالغ عددهم حوالى 270 مليوناَ للتسجيل في القوائم الانتخابية، في إشارة حسب قوله إلى أن شخصا ما أثر عليها من البيت الأبيض.

وأشارت الملحقة الصحفية بتايلور سويفت أندريا هيلي، رئيسة موقع «Vote.org» إلى رسالة نشرتها الثلاثاء على منصة «إكس» في اتصال مع وكالة «فرانس برس»، وكتبت «تعاوننا مع تايلور سويفت موجود لمساعدة جميع الأميركيين على الوصول إلى صناديق الاقتراع»، مضيفة «هذه ليست بأي حال من الأحوال عملية للبنتاغون».

وامتنعت فوكس نيوز عن الإدلاء بمزيد من التعليقات لوكالة «فرانس برس».

ويعتقد الخبراء أن استهداف أصحاب نظريات المؤامرة للمغنية من المرجح أن يتزايد مع اقتراب الانتخابات.

اتهامات بممارسة السحر الأسود
وفي ذروة شعبيتها، وإثر تتويجها «شخصية العام» من جانب مجلة «تايم» حطمت الفنانة البالغة 34 عاما جميع الأرقام القياسية مع جولة «إيراس» في العام 2023، كما أصبحت حياتها الخاصة محط اهتمام واسع، خصوصا منذ بدء علاقتها مع نجم كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي.

وتلت ذلك هجمات شخصية، فقد اتهمها معلقون يمينيون متطرفون بممارسة السحر الأسود في حفلاتها الموسيقية، حتى أن المؤثر المحافظ تشارلي كيرك تساءل في البودكاست الخاص به عما إذا كانت تايلور سويفت «لا تزال خصبة».

وجاء أخيرا في حساب يروج لنظريات المؤامرة تابع لحركة «كانون» عبر منصة «إكس» «ليست سويفت فحسب، باعترافها الخاص، ساحرة شيطانية، بل هي أيضا أداة للبنتاغون للتأثير على تصويت الآلاف من الناخبين الشباب».

بالنسبة للأستاذة في جامعة ميشيغن سوابنيل راي، فإن «الخطاب يرتكز على النوع الاجتماعي بشكل مفرط لأنه من الأسهل بكثير ربط هذا النوع من النظريات الغريبة بالمرأة».

مواجهة ضد أنصار ترامب 
وفي ديسمبر، وصفت المعلقة اليمينية المتطرفة لورا لومر أيضا الانتخابات الرئاسية للعام 2024 بأنها مواجهة بين «ماغا» و«سويفتيز»، أي بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب ومعجبي المغنية.

إذا لم تكن تايلور سويفت بيدقا في يد البنتاغون، فإن دعمها الانتخابي يظل رغم ذلك موضع اهتمام من كل الاتجاهات قبل الانتخابات، وقال الأستاذ في جامعة بولينغ غرين ستيت ديفيد جاكسون «لا أحد يتمتع بنفوذ أكبر من حيث الدعم الانتخابي من سويفت».

ودعمت تايلور سويفت، المتكتمة بشأن معتقداتها السياسية، علنا جو بايدن ضد دونالد ترامب في العام 2020، واتهمت الرئيس الجمهوري حينها بأنه «أجج نيران التفوق الأبيض والعنصرية طوال فترة ولايته».

وقامت الفنانة في الماضي، بحملة من أجل حقوق المثليين وعارضت قرار المحكمة العليا بإلغاء الضمان الدستوري للحق في الإجهاض، وقالت جوهانا بلاكلي من جامعة جنوب كاليفورنيا إن الحزب الجمهوري «يشعر بالقلق إزاء قدرتها على إحياء اهتمام الشباب بالعملية الانتخابية».

وخلصت إلى أن «اتهامها بأنه بيدق في يد الدولة هو جهد خبيث لتقويض الدعم المستقبلي المحتمل من الفنانة لجو بايدن».

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