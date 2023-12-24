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هل تصبح تايلور سويفت نجمة الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 03:57 مساء
هل تصبح تايلور سويفت نجمة الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024؟
غلاف مجلة تايم التي اختارت تايلور سويفت شخصية العام 2023. (أ ف ب)
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هل تصبح تايلور سويفت نجمة البوب الأميركية ومعبودة الشباب، أيقونة الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة؟ مع تراجع شعبية الرئيس جو بايدن قبل انتخابات عام 2024 باتت أنظار فريق حملته تتجه إلى هذه المليارديرة بسبب تأثيرها الكبير.

باتت الفنانة البالغة من العمر 34 عاما التي اختارتها مجلة «تايم» شخصية العام 2023، في ذروة مسيرتها الفنية وهي تحطم كل الأرقام القياسية على الإطلاق. بحسب وكالة «فرانس برس».

فعلى سبيل المثال، تجاوزت إيرادات جولتها «ذي إيراس تور»، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، عتبة المليار دولار الرمزية (1,039 مليار دولار) في 60 حفلة من مارس إلى نوفمبر 2023.

بدأت تايلور سويفت المتحدرة من ولاية تينيسي الريفية، مسيرتها الفنية بموسيقى الكانتري المحببة إلى قلوب المحافظين الأميركيين، وبحسب استطلاع للرأي نشره الثلاثاء معهد ماريست، بلغت نسبة تأييد الأميركيين لسويفت 70%.

وهو رقم يحلم أن يحققه جو بايدن الذي صوتت له سويفت في 2020 لكن  شعبية الرئيس الديمقراطي المتراجعة منذ بدء ولايته، باتت الآن بحدود 40% من أصوات الأميركيين بحسب مجمع استطلاعات الرأي (FiveThirtyEight).

إيرادات قياسية جديدة للجولات الموسيقية العالمية في 2023 بدفع من تايلور سويفت
مجلة «تايم» تختار تايلور سويفت شخصية العام 2023
تايلور سويفت تنافس الاستوديوهات السينمائية في عقر «دورها»

فهل ستتمكن تايلور سويفت من تحسين موقع جو بايدن عبر الدعوة الى مساندته في العام 2024؟ فريق حملة الرئيس الديموقراطي المرشح لولاية ثانية يأمل ذلك.

وقال أحد مسؤولي حملة بايدن «رجاء لا تقولوا لنا إننا بحاجة إلى استراتيجية تايلور سويفت. نحن نتابع الملف».

لكن هل من السهل الحصول على هذا الدعم؟ فقد واجهت المغنية الأميركية انتقادات شديدة من الديمقراطيين لعدم تقديم دعمها العلني لهيلاري كلينتون في مواجهة دونالد ترامب في العام 2016، وبعد سنوات من الحذر، خرجت المغنية عن تحفظها للمرة الأولى في 2018، وساندت مرشحا ديمقراطيا في ولايتها تينيسي.

شعبيتها تزداد وتأييدها يشكّل فارقا
في العام 2020، أعلنت تايلور سويفت رسميا دعمها لجو بايدن في مواجهة دونالد ترامب، واتهمت الرئيس الجمهوري السابق بأنه «أجج نيران تفوق البيض والعنصرية طوال فترة ولايته».

لكن من الصعب تقييم الأثر الدقيق لهذا الدعم على فوز الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، إلا ان الفنانة الأميركية وصلت منذ الانتخابات الأخيرة إلى مكانة جديدة.

ويقول ماثيو هاريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة بارك إن تايلور سويفت «كانت تحظى بشعبية عام 2020، لكن شعبيتها انتقلت إلى مستوى آخر».

باتت النجمة تحظى بشعبية كبرى لدى الشابات في سن التصويت. ويعول جو بايدن بقوة على هذه القاعدة الناخبة التي أوصلته إلى السلطة في العام 2020، لإعادة انتخابه.

 تأييد بايدن لكيان الاحتلال يؤثر سلبا
لكن استطلاعات الرأي ليست جيدة بالنسبة للديموقراطيين لدى فئة الشباب وخصوصا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. فكثيرون ينتقدون الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة بايدن لحليفها الإسرائيلي.

وبحسب استطلاع آخر للرأي نشره في مطلع ديسمبر معهد هارفرد فان عدد الشباب الذين استطلعت آراؤهم ويعتزمون «بالتأكيد» التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تراجع إلى 49% في مقابل 57% في خريف 2019.

ستكون نسبة المشاركة عموما، وخصوصا مشاركة الشباب، أحد أهم عوامل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويرى ماثيو هاريس أنه في هذا المجال تحديدا يمكن أن يكون لتايلور سويفت التأثير الأكبر.

وقال «لا أعتقد أن الناس يقولون: تايلور سويفت تدعم جو بايدن، لذلك سأصوت له» مضيفا أن الأمر الأهم سيكون «قدرتها على تعبئة الناس وتشجيعهم على التسجل للتصويت»، لأن «هؤلاء هم الأشخاص الذين لديهم استعداد للتصويت لجو بايدن».

خصوصا وأن «السويفتيز»، الإسم الذي يطلق على محبي نجمة البوب، يعيشون بشكل رئيسي في الضواحي السكنية الأميركية، كما يضيف الخبير السياسي، وهي مناطق «ترجح كفة السياسة الأميركية».

وقد نشرت تايلور سويفت رسالة على إنستغرامسبتمبر الماضي دعت فيها متابعيها البالغ عددهم 272 مليون شخص إلى استخدام منصة (Vote.org) للتسجيل على اللوائح الانتخابية.

ونتيجة ذلك؟ أحصت المنظمة أكثر من 35 ألف تسجيل جديد لأسماء في ذلك اليوم أي بارتفاع نسبته 23% مقارنة مع اليوم نفسه في العام السابق، ما يشكل دليلا إضافيا على التأثير الواسع النطاق للمغنية.

يمكن أن تشجع سويفت أيضا التعبئة عبر مواقفها لا سيما تلك المتعلقة بالإجهاض، حين ألغت المحكمة العليا في 2022 الضمانة الدستورية للحق في الإجهاض قالت الفنانة إنها «خائفة جدا» من أن يكون حق المرأة في التحكم بجسدها يسحب منها، وهي معركة تخوضها أيضا كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن.

لكن لكي يحصل الرئيس على دعم المغنية، هل سيكون عليه مثلا ألا يخلط بعد الآن بينها وبين بريتني سبيرز، كما فعل في نوفمبر خلال أحد خطاباته الأخيرة؟

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