مجلة «تايم» تختار تايلور سويفت شخصية العام 2023...

منحت مجلة «تايم» الأميركية، اليوم الأربعاء، لقب شخصية العام 2023 لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت، بعدما شكّلت جولة حفلاتها حدثاً استثنائياً في الصناعة الموسيقية.
واعتبر رئيس تحرير المجلة سام جيكوبس أن «الكثير مما أنجزته (تايلور) سويفت عام 2023 لا يُقدّر بثمن»، ملاحظاً أنها «التزمت إعطاء قيمة لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصاً النساء اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة إقلالاً من شأنهنّ باستمرار». وفقا لوكالة «فرانس برس».
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ورجّح الخبراء أن تتجاوز إيرادات جولة «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» عند انتهائها في آخر سنة 2024 المليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، وفق تقديرات أميركية. وتوقعت مجلة «بولستار» المتخصصة أن يصل مدخول حفلات الجولة إلى نحو 1,9 مليار دولار.
عامل تايلور سويفت الاقتصادي
ومطلع سبتمبر الفائت، كشف رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك جون وليامس أن ما وصفه بـ«عامل تايلور سويفت» ساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي في الأشهر الأخيرة، «لأن الناس كانوا ينفقون على الحفلات والفنادق، وكل ذلك شكّل ظاهرة كبيرة».
لقب شخصية العام
شخصية العام هي نسخة سنوية من مجلة «تايم» الصادرة في الولايات المتحدة، كان يطلق عليها اسم رجل العام أو امرأة العام وذلك حتى سنة 1999 تقوم بتمييز شخص أو مجموعة أو فكرة أو شيء ما «يمتلك الأثر الأكبر في أحداث العام سواءً كان ذلك للأحسن أو الأسوأ». حصل عليها رؤوساء دول وسياسيون وفنانون، ومن العرب حصل عليها الملك فيصل بن عبد العزيز حاكم السعوديةـ والرئيس المصري الراحل أنور السادات.
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