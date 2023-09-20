تايلور سويفت تنافس الاستوديوهات السينمائية في عقر «دورها»

القاهرة - بوابة الوسط

تُطلق النجمة تايلور سويفت، التي لم تنه بعد جولة حفلاتها الناجحة، فيلما وثائقيا عن هذه الحفلات يُعرض في الصالات، ويمكن أن يستقطب جمهورا كبيرا، ويحقق إيرادات عالية تتسبب في صدمة بالقطاع السينمائي الذي لا يزال في طور النقاهة، إذ سيشكل تحديا لهيمنة الاستوديوهات، ويكرس الإمبراطورية الاقتصادية للمغنية.

وبرزت طلائع النتائج المتوقعة للفيلم الطويل «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» عندما حطم، في نهاية أغسطس، الرقم القياسي للمبيعات المسبقة خلال يوم واحد في الولايات المتحدة بإيرادات بلغت 37 مليون دولار، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورأى جيف بوك من شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أن إيراداته قد تتجاوز 100 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد طرحه، أي من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل.

أكبر فيلم في الخريف

وأوضح المحلل أن الشريط «قد يكون أكبر فيلم في الخريف، وهو أمر مُذهل»، مع أن الحفلة المصورة قد لا تُعرض إلا في الولايات المتحدة في الوقت الراهن. وبدا واضحا أن الاستوديوهات تتوجس من طرح هذا الفيلم، إذ أرجأت إطلاق عروض عدد من أفلامها، كان مقررا أساسا عرضها في عطلة نهاية الأسبوع نفسها أو في تواريخ قريبة، وأبرزها The Exorcist: Believer «ذي إيكزورسيست: بيليفر».

ولم تكتف تايلور سويفت بإنتاج فيلمها من دون المرور بهوليوود التي تتعافى بصعوبة من أضرار مرحلة الجائحة، ويشلها راهنا إضراب طويل مزدوج للممثلين وكتّاب السيناريو، بل تجرأت على إعلانه قبل أقل من شهر ونصف الشهر من طرحه.

ويتوقع أن تحقق النجمة الثلاثينية أرباحا كبيرة من هذا الفيلم، الذي لم تتعدَّ تكلفته 10 - 20 مليون دولار، بحسب موقع «بوك» الإخباري.

وأشار موقع «بيلبورد» المتخصص إلى أنها ستتقاسم 57% من عائدات مبيعات التذاكر مع شبكة دور السينما «أيه إم سي»، وهي نسبة تعادل تلك التي تحصل عليها الاستوديوهات عادة.

جولة ضخمة من حفلات كبيرة تضم 146 محطة

وقال الأستاذ في جامعة بيركلي للموسيقى رالف جاكودين: «لا يوجد فنان يتمتع بالقوة نفسها اليوم». «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» هي في الأساس جولة ضخمة من حفلات كبيرة، تضم حتى الآن 146 محطة.

بينما أفادت مجلة «بولستار» المخصصة للفنون الحية بأن إيرادات كل حفلة تبلغ 13 مليون دولار، أي أن إجمالي مدخول حفلات الجولة سيصل تاليا إلى نحو 1.9 مليار دولار. في حين لم يسبق لأي فنان أو فرقة أن تجاوزت عائدات جولة حفلات لهما عتبة المليار دولار ذات الدلالات الرمزية.

وأكد جاكودين: «لم يسبق أن أن حصل في حفلات أن دفع أشخاص ما بين 700 و800 دولار لقاء الحصول على مقعد في الجزء الخلفي من الملعب».