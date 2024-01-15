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وفاة الشاعر الروسي المعارض ليف روبنشتاين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 11:15 صباحا
وفاة الشاعر الروسي المعارض ليف روبنشتاين
الشاعر الروسي ليف روبنشتاين، 7 أغسطس 2018. (أ ف ب)
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أعلنت الأحد ابنة الشاعر الروسي ليف روبنشتاين وفاته بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء السير وهو شخصية بارزة في المشهد الأدبي السوفياتي السري عُرف في العقود الأخيرة بمعارضته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتبت ابنته ماريا في رسالة عبر مدونة «لايف جورنال» نقلتها وسائل إعلام روسية «توفي والدي ليف روبنشتاين اليوم»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويُعتبر روبنشتاين أحد مؤسسي الحركة المفاهيمية الروسية، وهي حركة «طليعية» أدبية سخرت من المذهب الرسمي للواقعية الاشتراكية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

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وصدمت الرجل البالغ 76 عاما سيارة في موسكو 8 يناير، ونُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، وقالت إدارة النقل في موسكو إن «السائق لم يبطئ سرعته بينما كان روبنشتاين يعبر الشارع».

عروضه الفنية جمعت بين الكوميديا والارتجال
وقالت الإدارة إنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن السائق الذي صدم روبنشتاين كان متورطا في 19 مخالفة مرورية خلال 12 شهرا، مضيفة أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.

وصنع الشاعر لنفسه أسلوبا خاصا يمزج بين الشعر والمسرح، وكان يكتب جملا قصيرة على بطاقات مثقوبة ويقرأها على المسرح.

واستلهم روبنشتاين هذه الممارسة من عمله اليومي كأمين مكتبة والبيروقراطية في الحقبة السوفياتية، وجمعت عروضه المسرحية بين الكوميديا العبثية والارتجال.

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، برز على الساحة وحققت أعماله رواجا كبيرا خصوصا إثر تعاونه مع دور نشر بارزة في روسيا.

وأعلن روبنشتاين معارضته لحكومة بوتين، واحتج بانتظام ضد القمع المكثف وانتهاكات حقوق الإنسان من الكرملين.

وبعدما شن بوتين هجومه الشامل على أوكرانيا، وقّع روبنشتاين مع كتّاب مشهورين آخرين رسالة مفتوحة يدين فيها «الحرب الإجرامية» والأكاذيب التي يطلقها الكرملين.

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