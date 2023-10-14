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وفاة الشاعرة الأميركية الحائزة نوبل للآداب لويز غلوك عن 80 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 09:11 صباحا
وفاة الشاعرة الأميركية الحائزة نوبل للآداب لويز غلوك عن 80 عاماً
الشاعرة الأميركية لويز غلوك في نيويورك، في 19 نوفمبر 2014 (ا ف ب)
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توفيت، الجمعة، الشاعرة الأميركية لويز غلوك، الحائزة جائزة نوبل للآداب، عن 80 عاما، على ما أعلنت كلّ من دار النشر التي كانت تتعامل معها، وجامعة ييل المرموقة التي كانت تدّرس فيها.

ونالت غلوك، المتحدرة من نيويورك والتي تُعد من أبرز الشعراء الأميركيين، نوبل للآداب العام 2020 عن صوتها الشعري المميّز، لتصبح بذلك المرأة السادسة عشرة التي تفوز بهذه الجائزة الأدبية، حسب وكالة «فرانس برس».

جائزة بوليتزر لكتاب «ذي وايلد أيرس» 
وقال رئيس دار «فارار - ستروس أند جيرو» جوناثن غالاسي: «شعر لويز غلوك يعطي صوتاً لتعطشنا الذي لا يرتوي للمعرفة والعلاقات في عالم غير جدير كثيراً بالثقة».

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وحصدت غلوك عدة جوائز في الولايات المتحدة بفضل مسيرتها الكتابية التي بدأت في أواخر ستينات القرن الماضى، وعن أعمالها الشهيرة بأسلوبها المرن، وتجسيدها جمال الطبيعة البسيط. كما نالت جائزة بوليتزرعن كتابها «ذي وايلد أيرس» الذي صدر العام 1992، ويعد أحد الجوائز العريقة في العالم.

ونشرت الكاتبة على مدى أكثر من 50 عاماً نحو عشرة كتب شعرية ومقالات، ورواية تحمل عنوان «ماريغولد أند روز: إيه فيكشن»، صدرت العام 2022، وتتناول حياة توائم مختلفين جداً.

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