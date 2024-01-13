الرسام إستفان زسيجموند فنان تشكيل الديجيتل

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

» أيها الشيء الثقيل من أخبرك أن صدري متين...

وأن ظهري جدار لا يُهد ولا يلين...

من أخبرك أن روحي لا يتعكر لونها

وأن قلبي لا يكسر كجره طين ..

جلال الدين الرومي.. »

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يوظف (الديجيتل)هذا الإسلوب الجديد المتطور للرسم

صادفني هذا القول البليغ، المتميز من أشعار هذا الشاعر العظيم على لوحة لمبنى عتيق، انتقته صاحبة صفحة من صفحات الميديا، شدني البيت، وأخذت ببراعة رسم انعكاس الضوء على بركة مياه، يبدو أنها راكدة، اللوحة مثلما ترون، طبيعة صامتة، وهي كلاسيكية. ولما بحثت عنها وجدت عدداً مثلها، ولكنها لرسام معاصر، يوظف (الديجيتل) الذي لا أعرف عنه سوى أنه أسلوب جديد متطور للرسم، قد يكون قد وظف هذه التقنية، لعدد من لوحات كلاسيكية، لغيره من فناني ذلك الزمن الجميل، أو أنه صورها ونفذها بنظام الديجيتل، لأنها مذكورة باسمه في عدد من المواقع. وجدت أيضاً رسومات حديثة له بفن الديجتيل، وشدتني لوحات عديدة من (البورتريهات) التي نفذها هذا الفنان: اسمه (إستفان زسيجموند)، ولد في بودابست عاصمة المجر العام 1964. يمارس الرسم والشعر والموسيقى منذ العام 1995، صدر ديوان شعري. وهو عضو مؤسس في عدد من الجمعيات الفنية والأدبية. شارك منذ 25 عاماً في العديد من المعارض الجماعية والفردية لأعمالي.