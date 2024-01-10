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رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 09:34 مساء
رحيل المناضل والمفكر اللبناني كريم مروة
الكاتب والمفكر الماركسي اللبناني كريم مروة. (الإنترنت)
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توفي، صباح اليوم الأربعاء، المناضل اليساري والمفكر والكاتب اللبناني كريم مروة، أحد أبرز قادة الحزب الشيوعي اللبناني منذ ستينات القرن الماضي وعضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام في المؤتمر الوطني الخامس، عن (94) عامًا.

 وأعلن الكاتب اللبنانى حسن داود عن رحيل مروة فى منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» قال فيه: «وداعاً كريم مروة، صاحب القلب المحب والعقل اليقظ»

انتمى مروة  السياسي والكاتب والمفكر والناقد إلى الشيوعية منذ شبابه المبكر، وانتخب في مراكز قيادية بالحزب الشيوعي اللبناني، وتسلّم مسؤوليات حزبية متعدّدة على امتداد أربعين عاماً، وكان من أركان الحزب الشيوعي اللبناني.

وتفرّغ للكتابة بعد تقاعده من العمل السياسي، وتمتاز كتاباته بتسليط الضوء على التحوّلات الكبرى التي يشهدها العالم، والبحث الدائم عن الطريق المؤدّي إلى مستقبل أفضل لبلده لبنان ولسائر البلدان العربية.

عمل في تحرير جريدة النور التي كان يصدرها الحزب الشيوعي من سورية حتى العام 1958، وساهم في تأسيس وتحرير جريدة النداء، وأصبح رئيسا لتحريرها حتى العام 1966، كتب العديد من الأبحاث في مجلة (الطريق) اللبنانية اليسارية، كما كتب في جريدة المحرر اللبنانية.

مسيرة حافلة من الفكر
له ما يزيد على 20 مؤلفا مطبوعا منها، «الحزب الشيوعي اللبناني: سياسته واهدافة – وزع مع جريدة المحرر اللبنانية» و«كيف نواجه الأزمة في حركة التحرر الوطني العربية» و«ماذا بعد حرب تشرين» و«المقاومة أفكار للنقاش» و«حوارات حول الاشتراكية والديمقراطية والقومية والدين» و«جدل الصراع مع إسرائيل وجدل السلام معها» و«الوطن الصعب والدولة المستحيلة – حوار بين كريم مروة وكريم بقرادوني» و«من ذاكرتي الفلسطينية» و«الفكر العربي وتحولات العصر» وأزمة النظام العربي وإشكاليات النهضة» «والظاهرة العراقية» و«الشيوعيون الاربعة الكبار»

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قال الشاعر إسماعيل الفقيه «لا يمكن المرور مرور الكرام في حضرة المفكر الكبير كريم مروة، أبو أحمد،  كان يحب أن نناديه بهذا الاسم، ذلك أنه يشكل بفكره ونشاطه حركة محورية في مسار الفكر الشيوعي الاشتراكي التقدمي. فقد رفد بثقافته وقيادته الحركة الشيوعية العربية ووصلت به ثقافته الى مرتبة عليا، إنْ في القيادة وإنْ في الوعي القائم على أسس المنطق والبحث الرصين».

أضاف فقيه« صديقي كريم مروة، تعلمت منه الكثير، وتعرفت من خلاله على حقيقة الثقافة اليسارية الحرة المتطورة والتي تبتعد كل البعد عن التزمت والعصبية والثورجية.وكم جمعتني به الاعمال والمناسبات واللقاءات، وكان رئيس تحرير جريدة النداء التى تعلمت فيها أصول الصحافة والاعلام، وكان لكريمنا الفضل الكبير في تطوير النداء ومسيرتها الثقافية الخلاقة».

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