وفاة الناقد والمفكر المصري محمد زكريا عناني عن 87 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، اليوم الخميس، بمدينة الإسكندرية الناقد والمفكر المصري محمد زكريا عنانى، عن عمر ناهر 87 عاما.

وعناني أستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، من مواليد 6 سبتمبر 1936 في مدينة أبو قير بالإسكندرية لأسرة تنتمي إلى مركز الوقف بمحافظة قنا بصعيد مصر.

وهو شاعر وأديب وأستاذ جامعي، ترأّس «هيئة الفنون والعلوم الاجتماعية» بالإسكندرية، وأشرف على نحو 80 رسالة ماجستير ودكتوراه، كما عين منسقًا أكاديميًّا لبرنامج كلية الآداب بالتعليم المفتوح، وألف نحو 15 كتابًا تعليميًا، وشارك في تنظيم المؤتمرات الأكاديمية بقسم اللغة الإنجليزية.

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كما شارك في الإشراف على إصدارات مكتبة الأسرة بهيئة الكتاب، حرر نحو 65 كتابًا من سلسلة الأدب العالمي وسلسلة التراث في مكتبة الأسرة.

نال عديد الجوائز ومنها: جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة 1982، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1984، جائزة أفضل كتاب لعام 1993- من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تكريم البيت الفني للمسرح على مؤلفاته المسرحية 1997، جائزة خادم الحرمين العالمية للترجمة عام 2011.

أهم مؤلفات الدكتور عناني

بالإضافة للدراسات الأكاديمية لعناني إسهامات في النشاط الثقافي العام، ومن أبرز مؤلفاته: رواية «طريق الحياة»، وديوان شعر «نفوس حائرة»، وكتاب «الموشحات الأندلسية.. مدخل لدراسات الموشحات»، وكتاب «النصوص الصقلية.. قراءات نقدية في المكتبة العربية»، وكذلك كتاب «ديوان الموشحات الأندلسية» جمع وتحقيق ودراسة.

من أهم أقواله: «أنادي الأديب الذي تاه مني في مدرجات الجامعة علّه يعود إليّ ويصغي لنداءاتي».