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مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 07:04 مساء
مسرحية «رسائل» الليبية تتحصل على جائزة أفضل نص في مهرجان مسرح الشارع العراقي
عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـثانية من مهرجان مسرح الشارع في بغداد. (فيسبوك)
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تحصلت الفرقة المسرحية لبيوت الشباب الليبية على جائزة أفضل نص مسرحي عن مسرحية «رسائل» من مهرجان مسرح الشارع العراقي في نسخته الثانية والذي أقيم خلال الفترة من 23 إلى 29 من شهر ديسمبر 2023.

جاء ذلك خلال مشاركة الفرقة في فعاليات المهرجان الذي نظمته دائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة العراقية، بعنوان «فلسطين، القلب، الضمير»، حسبما جاء على صفحة وزارة الشباب - ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واختتمت فعاليات مهرجان مسرح الشارع الذي حظي بمشاركة عربية واسعة، وسط حضور فرق فنية عربية ومتابعة جماهيرية من الهواة والمهتمين بالفنون المسرحية، وأقيمت العروض في أماكن متعددة من مدينة بغداد.

وجاءت الجائزة الكبرى من نصيب الوفد الشبابي المسرحي من الجمهورية التونسية.

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 وتضمن حفل الختام عديد العروض المسرحية ومن بينها عرض مسرحي بعنوان «مواطنVip» للممثل حسين مالتوس.

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 كما تحصل الفريق المسرحي التونسي على المركز الأول لأفضل عمل متكامل والذي حمل عنوان «سلفادور»، وحصل على أفضل ممثل لفئة الشباب أحمد عزيز من دولة سورية، أيضاً تحصلت الشابة السورسة نجاة الكاتب على جائزة أفضل ممثلة.

وحاز جائزة أفضل إخراج العراق عن مسرحية «أش»، إضافة إلى مسرحية «رسائل» من ليبيا على أفضل نص.

وفي ختام الحفل قدم السيد الوزير، يرافقه نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي، وعميد كلية الفنون الجميلة الدكتور مضاد الأسدي، ومدير عام دائرة ثقافة وفنون الشباب الدكتور فائز طه سالم، الهدايا والدروع على الفائزين.

اختتام مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية في بغداد. (فيسبوك)
اختتام مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية في بغداد. (فيسبوك)
اختتام مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية في بغداد. (فيسبوك)
اختتام مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية في بغداد. (فيسبوك)
اختتام مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية في بغداد. (فيسبوك)
اختتام مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية في بغداد. (فيسبوك)
اختتام مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية في بغداد. (فيسبوك)
اختتام مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية في بغداد. (فيسبوك)
اختتام مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية في بغداد. (فيسبوك)
اختتام مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية في بغداد. (فيسبوك)
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