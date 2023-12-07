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مسرحية يم يم.. من درنة إلى بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الخميس 07 ديسمبر 2023, 04:55 مساء
مسرحية يم يم.. من درنة إلى بنغازي
ملصق دعاية مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (الإنترنت)
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يعرض المسرح الشعبي بنغازي، اليوم الخميس، في السادسة مساء، مسرحية «يم يم» لفرقة البراقع المسرحية - بنغازي، كتبها وأخرجها الفنان توفيق قادربوه، تمثيل نجاة عطية وتوفيق الفيتوري وسليمة العبيدي وعدد من الفنانين. 

ويذكر أن المسرحية عُرضت الأسبوع الماضي على مسرح درنة في عودة للحياة المسرحية إلى درنة، خاصة وأن المسرحية تحاكي ما حدث في مدينة درنة.

وقالت الفنانة سليمة العبيدي في تصريح  إلى «بوابة الوسط» أن المسرحية «عبارة عن قصص تُروى من قبل أطياف موتى وقصصهم وما تعرضوا له أثناء انهيار سد درنة».
 وأضافت العبيدي أن «المسرحية تحاول أن تجسد ما وقع، ولكن بشكل مختلف وهو استنطاق الراحلين».

المسرح حلم الطفولة
وعن مشاركتها لأول مرة مسرحيًا قالت: «المسرح حلم الطفولة، ومنذ سنوات عديدة وأنا أتمنى أن أكون ممثلة مسرح، ولكن حالت الظروف دون ذلك، إلا أنني كنت أشرف على المسرح لطالبات المدارس والطلبة ممن أقوم بتدريسهم باعتباري مدرسة للطلبة في المرحلة الثانوية، وطوال السنوات الطويلة الماضية أحقق في حلمي عن طريق المشاركات والنشاطات المسرحية المدرسية كمشرفة وليس كممثلة إلى أن جاءت الفرصة وأنا أقترب من 60 عامًا.

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وسليمة العبيدي أستاذ مادة الفلسفة، قامت بالمشاركة في عديد الأعمال المرئية خلال السنوات القريبة الماضية كممثلة، وكذلك قدمت برامج تختص بالتراث الشعبي منها «بيت اجواد» و«االحكواتي».

مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
مسرحية يم يم التي تحاكي أحداث درنة. (بوابة الوسط)
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