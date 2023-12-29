محضر مخالفة بحق بيرس بروسنان بسبب انتهاكه قيود التنقل في حديقة وطنية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس، بتحرير محضر مخالفة بحق الممثل بيرس بروسنان، نجم سلسلة أفلام جيمس بوند سابقاً، بسبب خروجه عن المسارات المسموح سلوكها في متنزه يلوستون الشهير في الولايات المتحدة.

وكان الممثل الأيرلندي الأميركي، يسير في أوائل نوفمبر الماضي، في الحديقة الوطنية الكبيرة المعروفة بينابيعها الساخنة، وتلقى غرامة بسبب «التنقل سيرا على الأقدام في منطقة حرارية»، على ما ذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز، التي قالت إنها اطلعت على نسخة من محضر المخالفة، بحسب وكالة «فرانس برس».

تجنب الانزلاق في المياه الحارقة

ويُطلب من زوار الحديقة التي تبلغ مساحتها 9000 كيلومتر مربع، الالتزام بمسارات مصممة خصيصاً لتجنب الانزلاق في المياه الحارقة أو الأحماض تحت الأرض.

وفي العام الماضي، عثر حراس الغابات على قطعة من قدم إنسان في أحد الينابيع الساخنة، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى حوالى 60 درجة مئوية.

وفي عام 2016، توفي شاب بعد سقوطه في أحد هذه الينابيع. وقد نجا صاحب شخصية «العميل 007» في أفلام عدة من سلسلة جيمس بوند من هذه المأساة.

وتُعد حديقة يلوستون من أكثر الحدائق استقطاباً للزائرين في الولايات المتحدة، وتستقبل ملايين الزوار كل عام.