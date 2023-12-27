الفنان أيمن الهوني يغني لدرنة «زي ما وصفوك انا شفتك يا صورة حلوة وجميلة»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

شارك الفنان أيمن الهوني في اختتام مهرجان طرابلس الوطني، بأغنية عن درنة قال فيها «زي ما وصفوك انا شفتك يا صورة حلوة وجميلة».

وقال الفنان أيمن الهوني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الكلمات من تأليفه، والغناء بمشاركته معه مع مجموعة طالبات بمدرسة خاصة، حيث يقوم الهوني بتدريب فريق كورال وتعليم بعض الطالبات بمدرسة السديم للعزف على بعض الآلات الموسيقية لغرض إحياء المناسبات الوطنية والخاصة بالمدرسة.

الطالبات هن من عرض الفكرة

وأضاف الهوني أن الطالبات هن من عرضن الفكرة، وقام هو بمشاركتهن بكتابة الكلمات التي تغنوا بها لمدينة درنة.

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وقال الهوني إن إدارة المدرسة والطلبة أعادوه إلى الغناء بعد فترة «كسل»، وعندما قام بإرسال الأغنية للمشاركة في اختتام المسرح الوطني طرابلس وجرى بثها، زادت فرحتهن خاصة مع تتويج فرقة درنة المسرحية، ويعتبر الهوني هذه الأغنية نواة لفرقة غنائية خاصة بالمدرسة والطالبات.

يذكر أن الفنان أيمن الهوني، قدم عديد الأعمال الغنائية العربية والليبية ومن أشهر أغانيه أغنية «كلام العين» مع الفنانة الأردنية ديانا كرازون و«بين اليوم وأمس»، و«عاشق»، و«حورية»، و«لما تمري»، و «من فينا»، و«كله بأمر الله»، كما قام بطرح عدد من الأغاني أثناء فترة «كورونا» من أهمها أغنية «الشاطر حسن» و«عذرك ليش».