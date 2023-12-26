تجريد البطل الوطني في لعبة الشطرنج الصيني من لقبه بسبب سلوك سيئ

القاهرة - بوابة الوسط

جرى تجريد البطل الوطني في لعبة الشطرنج الصيني من لقبه الإثنين بسبب فضيحة سلوك سيئ بعدما ضبط عقب انتهاء احتفاله بالفوز يتبرز في حوض استحمام فندق.

كما حاصرت شائعات الغش يان تشنغ لونغ البالغ من العمر 48 عاما مما اضطر جمعية «شيانغ تشي» الصينية (الشطرنج الصيني) للرد على ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي بان يان «قد غش أثناء المنافسة باستخدام خرز شرجي مزود بأجهزة إرسال لاسلكية لإرسال وتلقي إشارات»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويحظى «شيانغ تشي»، أو الشطرنج الصيني، بشعبية كبرى منذ مئات السنوات عبر أنحاء آسيا، وقد هزم يان تشنغ لونغ البالغ من العمر 48 عاما عشرات المتنافسين الأسبوع الماضي ليفوز بلقب «ملك شيانغ تشي» في بطولة وطنية استضافتها جمعية «شيانغ تشي» الصينية.

لكن فرحته لم تدم طويلا حيث أعلنت الجمعية الاثنين أنها ستسحب اللقب من يان وستستعيد الجائزة المالية منه بعدما ضبط وهو يخل بالنظام العام ويظهر شخصية سيئة جدا.

انتهاك النظام العام

وقالت الجمعية «من المتعذر في هذه المرحلة تأكيد ما اذا كان يان قد غش عبر «الخرز الشرجي»، لكن رغم ذلك جرى تجريده من لقبه ومنعه من اللعب لمدة عام بعد سلوكه خلال الاحتفالات.

وقالت الجمعية في بيان إن يان « تناول الكحول مع آخرين في غرفته ليلة 17 من ديسمبر ثم قام بالتبرز في حوض الاستحمام بالغرفة التي كان يقيم فيها يوم الثامن عشر، في عمل ألحق أضرارا بممتلكات الفندق، وانتهك النظام العام والأخلاق الحميدة وترك أثرا سلبيا على المنافسة، وكان طبعه سيئا جدا».

ولم تكشف الجمعية عن قيمة الجائزة المالية لكن هذه المباريات غالبا ما تعد الفائزين بعشرات آلاف اليوان (آلاف الدولارات).

ونشرت الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي تهنئة ليان ولاعبين آخرين على طريقة لعبهم عالية المستوى والمثيرة للاهتمام.

وتضمن المنشور صورة ليان على خشبة المسرح، محاطًا باثنين من الفائزين بالمرتبتين الثانية والثالثة ويحمل بفخر شهادة جائزته.