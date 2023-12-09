الحصادي في الترتيب الـ14 وسط مواجهات قوية ببطولة أفريقيا لشطرنج الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بالعاصمة الموريتانية «نواكشوط» بطولة أفريقيا للشطرنج للشباب، التي سجلت نتائج جولتها السادسة، أمس الجمعة، فوز المتصدر المصري حامد وفا على السنغالي بيتوا، والجزائري طارق حلال على الجنوب أفريقي مانجو، وتعادل الليبي عمرو فطيس مع سيمنسون من جنوب أفريقيا.

أيضا فاز المصري ديفيد جورج على النيجيري أيو مازينو، وجونيور من أنغولا على الليبي يوسف الحصادي، والليبي عزالدين كويري على محمد المختار من موريتانيا، والمغربي خليل نجيمي على عبدالرحمن طلبة من موريتانيا.

الترتيب بعد الجولة السادسة

الصدارة للمصري حامد وفا (تصنيف 2325) برصيد 5.5 نقطة، وأقرب الملاحقين الجزائري طارق حلال (تصنيف 1868) برصيد خمس نقاط، ويحل ثالثا الجنوب أفريقي مايكل سيمنسون (تصنيف 2093) برصيد أربع نقاط، وبكسر التعادل يأتي الجنوب أفريقي مانجو (تصنيف 2248) رابعا برصيد أربع نقاط.

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وخامسا حل الليبي عمرو فطيس (تصنيف 1760) برصيد 3.5 نقطة، وسادسا ديفيد جورج من مصر (تصنيف 1903)، وسابعا جونيور من أنغولا (تصنيف 2142) برصيد 3.5 نقطة، ويتساوى بعدهم خمسة لاعبين برصيد ثلاث نقاط، وبكسر التعادل يأتي أومازينو من نيجيريا (تصنيف 2209) تاسعا.

الليبي عزالدين كويري.. الثاني عشر

وعاشرا عالم عبيدة من موريتانيا (تصنيف 1795) وبينوا من السنغال دون تصنيف، والحادي عشر خليل نجيمي من المغرب دون تصنيف، والثاني عشر الليبي عزالدين كويري (تصنيف 1792) برصيد ثلاث نقاط، والثالث عشر محمد مختار من موريتانيا دون تصنيف برصيد نقطتين.

أما في الترتيب الرابع عشر الليبي فأتي يوسف الحصادي (تصنيف 2079) برصيد نقطتين، والخامس عشر الموريتاني عبدالله حامد (تصنيف 1869) برصيد نقطتين، والسادس عشر عبدالله أحمد من موريتانيا (تصنيف 1430) برصيد نقطتين، والسابع عشر الأخير الموريتاني عبدالرحمن طلبة (تصنيف 1655) برصيد نقطة واحدة.