  • Alwasat News
Atwasat

الحصادي في الترتيب الـ14 وسط مواجهات قوية ببطولة أفريقيا لشطرنج الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 09 ديسمبر 2023, 02:35 مساء
الحصادي في الترتيب الـ14 وسط مواجهات قوية ببطولة أفريقيا لشطرنج الشباب
الليبي يوسف الحصادي خلال منافسات سابقة. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

تتواصل بالعاصمة الموريتانية «نواكشوط» بطولة أفريقيا للشطرنج للشباب، التي سجلت نتائج جولتها السادسة، أمس الجمعة، فوز المتصدر المصري حامد وفا على السنغالي بيتوا، والجزائري طارق حلال على الجنوب أفريقي مانجو، وتعادل الليبي عمرو فطيس مع سيمنسون من جنوب أفريقيا.

أيضا فاز المصري ديفيد جورج على النيجيري أيو مازينو، وجونيور من أنغولا على الليبي يوسف الحصادي، والليبي عزالدين كويري على محمد المختار من موريتانيا، والمغربي خليل نجيمي على عبدالرحمن طلبة من موريتانيا.

الترتيب بعد الجولة السادسة
الصدارة للمصري حامد وفا (تصنيف 2325) برصيد 5.5 نقطة، وأقرب الملاحقين الجزائري طارق حلال (تصنيف 1868) برصيد خمس نقاط، ويحل ثالثا الجنوب أفريقي مايكل سيمنسون (تصنيف 2093) برصيد أربع نقاط، وبكسر التعادل يأتي الجنوب أفريقي مانجو (تصنيف 2248) رابعا برصيد أربع نقاط.

- الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج

وخامسا حل الليبي عمرو فطيس (تصنيف 1760) برصيد 3.5 نقطة، وسادسا ديفيد جورج من مصر (تصنيف 1903)، وسابعا جونيور من أنغولا (تصنيف 2142) برصيد 3.5 نقطة، ويتساوى بعدهم خمسة لاعبين برصيد ثلاث نقاط، وبكسر التعادل يأتي أومازينو من نيجيريا (تصنيف 2209) تاسعا.

الليبي عزالدين كويري.. الثاني عشر
وعاشرا عالم عبيدة من موريتانيا (تصنيف 1795) وبينوا من السنغال دون تصنيف، والحادي عشر خليل نجيمي من المغرب دون تصنيف، والثاني عشر الليبي عزالدين كويري (تصنيف 1792) برصيد ثلاث نقاط، والثالث عشر محمد مختار من موريتانيا دون تصنيف برصيد نقطتين.

أما في الترتيب الرابع عشر الليبي فأتي يوسف الحصادي (تصنيف 2079) برصيد نقطتين، والخامس عشر الموريتاني عبدالله حامد (تصنيف 1869) برصيد نقطتين، والسادس عشر عبدالله أحمد من موريتانيا (تصنيف 1430) برصيد نقطتين، والسابع عشر الأخير الموريتاني عبدالرحمن طلبة (تصنيف 1655) برصيد نقطة واحدة.

مباريات الجولة السابعة
يشهد، اليوم السبت، أهم مباريات الجولة السابعة، حيث يلتقى المتصدر حامد وفا من مصر جونيور من السنغال، والجزائري طارق حلال يتباري مع مايكل من جنوب أفريقيا، والليبي عمرو فطيس يلتقى الجنوب أفريقي مانجو، والليبي عزالدين كويري مع المصري ديفيد جورج، وأيوامازينو من نيجيريا يواجه بيتوا من السنغال، والموريتاني عالم عبده يتباري مع المغربي خليل نجيمي، وعبدالله حامد من موريتانيا يواجه محمد المختار من موريتانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تأجيل حلقة «ملعب الوسط» بسبب ترحيل قمة الأهلي طرابلس والمدينة في «دورينا»
تأجيل حلقة «ملعب الوسط» بسبب ترحيل قمة الأهلي طرابلس والمدينة في ...
الهلال يواجه سوبر سبورت في مهمة إنقاذ حلم «الكونفدرالية»
الهلال يواجه سوبر سبورت في مهمة إنقاذ حلم «الكونفدرالية»
أبوسليم يفوز على سوار كويا الغيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية
أبوسليم يفوز على سوار كويا الغيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا
الأخضر يصدر بيانًا ناريًا بشأن الأخطاء التحكيمية في «دورينا»
الأخضر يصدر بيانًا ناريًا بشأن الأخطاء التحكيمية في «دورينا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا ......
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة ......
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس ......
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ملامح المستقبل
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ......
المزيد
المنتخب الوطني لكرة السلة يعسكر في بنغازي استعدادا للبطولة العربية
المنتخب الوطني لكرة السلة يعسكر في بنغازي استعدادا للبطولة ......
الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على حساب سوبر سبورت
الهلال يحقق أول فوز له في دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» على......
صراع ثنائي على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا» بعد اختتام الجولة الخامسة
صراع ثنائي على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا» بعد اختتام ......
الأخضر يصدر بيانًا ناريًا بشأن الأخطاء التحكيمية في «دورينا»
الأخضر يصدر بيانًا ناريًا بشأن الأخطاء التحكيمية في «دورينا»...
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من أجدابيا
الأخضر يحقق فوزه الثالث في «دورينا» والنصر يعود بنقطة من ......
المزيد