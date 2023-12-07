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متحف متروبوليتان في نيويورك يسلط الضوء على مصممات عالميات منسيات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 02:03 مساء
متحف متروبوليتان في نيويورك يسلط الضوء على مصممات عالميات منسيات
فستان من تصميم دار وورث عائد لسنة 1887، خلال عرضه ضمن مجموعة «معهد الأزياء» التابع لمتحف متروبوليتان في نيويورك، 8 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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يقدم متحف متروبوليتان في نيويورك معرضه الجديد للموضة من خلال 80 قطعة لـ70 مصممة أزياء عن فن الملابس النسائية من القرن العشرين حتى العصر الحديث، سعيا إلى تجاوز الصور النمطية وتسليط الضوء على شخصيات لم تحظ بالاهتمام الكافي.

وقالت الأمينة المشاركة لمعهد «كوستيوم إنستيتيوت» التابع للمتحف ميليسا هوبر لوكالة «فرانس برس» أن «الأمر الأكثر أهمية هو إظهار التنوع المذهل للمصممات اللواتي كن حاضرات عبر التاريخ واللواتي قدمن كل هذه المساهمات القيمة في مجال الموضة».

وأضافت «نحن نطمح إلى تبديد الصور النمطية التي تفيد بأن النساء عمليات أكثر من الرجال وأنهن يأتين بابتكاراتهن وهن يفكرن بأنفسهن».

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وسيضم المعرض الانغماسي الشامل حوالي 250 قطعة من الملابس والإكسسوارات تمتد على أربعة قرون، من أرشيفات «معهد الأزياء» الواسعة التي تضم 33 ألف قطعة، من سترة مطرزة من القرن السابع عشر إلى فستان مصنوع من الصدف من تشكيلة ألكسندر ماكوين لربيع وصيف 2001.

عرض أكثر القطع ندرة
ومن أبرز القطع المشاركة في معرض «ويمِن دريسينغ ويمِن» فستان للمصممة الأميركية-الأفريقية الرائدة آن لوي التي لم تلق اهتماما كبيرا، رغم أنها صممت فستان زفاف جاكي كينيدي العام 1953.

ويتميز هذا الفستان المصنوع من الموسلين بتفاصيله الرائعة ووروده الحريرية ونسيج التفتا المتشابك.

وقبل ثلاثة عقود من ظهور جاكي في الفستان الذي صمّمته لوي، أصدرت دار الأزياء الفرنسية «بروميه» فستانا من تصميم «السيدة شارلوت» أطلق عليه «لا غارسون».

وسيسلّط الضوء بشكل أكبر على المجموعة خلال معرض الأزياء الرئيسي للمتحف «سليبينغ بيوتيز: ريإويكيننغ فاشن» في ربيع العام 2024 حين سيعرض أكثر القطع ندرة وأكثرها هشاشة، بالإضافة إلى رسائل الدفاع عن البيئة لمصممات مثل غابرييلا هيرست وهيلاري تايمور.

وستقام حفلة «ميت غالا» التي تستضيف قائمة من أبرز المشاهير في مانهاتن يوم 6 مايو للاحتفال بافتتاح المعرض الذي يمكن للعامة زيارته في الفترة الممتدة من 10مايو حتى 2 سبتمبر. ويشارك في رعاية المعرضين تطبيق «تيك توك».

مصممات تركن بصمة مميزة
بدأت قصة عديد المصممات في ورش الخياطة التي عادة ما كانت النساء يرسلن إليها، لكنّ عددا منهن تركن بصمتهن مطلع القرن العشرين من بينهن المصممات الفرنسيات مادلين فيونيه وجان لانفان وغابرييل شانيل.

وغاص المعهد في مجموعته التي تضم 33 ألف قطعة تمثل سبعة قرون من الملابس مع اختياره ملابس صممتها إلسا سكياباريلي ونينا ريتشي وفيفيان ويستوود.

ويتطرّق المعرض الذي كان تنظيمه مقررا في العام 2020 للاحتفال بمرور قرن على حصول المرأة الحق في التصويت في الولايات المتحدة لكنه أرجئ بسبب جائحة كوفيد، إلى مسألة الغياب أو الإغفال في مجموعات المتاحف، مثل الأزياء الكبيرة المقاس.

ويعد «ميت غالا» المصدر الرئيسي لتمويل معهد «كوستيوم إنستيتيوت». وتولت آنا وينتور رئيسة تحرير مجلة «فوغ»، إدارة هذه الحفلة الخيرية في التسعينيات وحولتها إلى واحدة من أكثر الحفلات صخبا في العالم.

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