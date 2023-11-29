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ألبوم دوللي بارتون الجديد في صدارة ترتيب «بيلبورد»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 11:30 صباحا
ألبوم دوللي بارتون الجديد في صدارة ترتيب «بيلبورد»
دوللي بارتون في لوس أنجليس عام 2022 (أ ف ب)
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تصدر ألبوم دوللي بارتون - التى لا تزال تعتبر «ملكة موسيقى الكانتري» الأميركية - ترتيب مجلة «بيلبورد» في الولايات المتحدة، على الرغم من بلوغها السابعة والسبعين.

وخرج الألبوم التاسع والأربعون «روكستار» للمغنية منفردة في 17 نوفمبر، ويضم أغنيات جديدة وأخرى من كلاسيكيات الروك، ليحصل على المرتبة الثالثة في تصنيف «بيلبورد 200» العام الذي يشمل كل الأنواع الموسيقية، خلف مغني الراب درايك، ونجمة البوب تايلور سويفت، حسب وكالة «فرنس برس».

واحتل «روكستار» المركز الأول في ترتيب «بيلبورد» للكانتري، وفي ذلك المخصص لموسيقى الروك والروك البديل. وتعد هذه النتيجة هي الأفضل لدوللي بارتون في هذا التصنيف بالذات، بحسب الموقع المتخصص.

«روكستار» يضم 30 أغنية
إدراج اسمها العام 2022 في قاعة مشاهير الروك أند رول «روك أند رول هال أوف فايم»، التي تخلّد أسماء نجوم موسيقى الروك والموسيقى الشعبية، كان ملهما لألبومها.

وطلبت صاحبة أغنيتَي «جولين» و«آي ويل أولويز لوف يو» يومها سحب اسمها من قائمة الفنانين المزمع إدراجهم في هذه القاعة الشهيرة، إذ قالت: «شعرت بأنني سوف آخذ شيئاً ربما يستحقه شخص آخر أكثر مني، لأنني لم أعتبر نفسي مطلقاً مغنية روك. لكن من الواضح أن الأمر يتجاوز ذلك».

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لكنّ بارتون أعلنت في الاحتفال الذي ارتدت خلاله سترة جلدية، وحملت غيتاراً كهربائياً مرصعاً بالكريستال، عزمها إصدار ألبوم لموسيقى الروك.

ويضم «روكستار» 30 أغنية، بعضها مسجل مع نجوم مثل ستينغ وستيفي نيكس وجوان جيت وديبي هاري.

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