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مغني الراب الأميركي أندريه يُصدر أول ألبوم منفرد له منذ 17 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 01:50 مساء
مغني الراب الأميركي أندريه يُصدر أول ألبوم منفرد له منذ 17 عامًا
مغني الراب الأميركي أندريه 3000 خلال مهرجان «غافرنرز بول ميوزيك» بنيويورك 6يونيو 2014 (أ ف ب)
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أعلن مغني الراب الأميركي أندريه 3000 من فرقة «آوتكاست» الجمعة عن طرح ألبوم «نيو بلو صَن» أول ألبوم منفرد له منذ 17 عامًا، الذي وصفه بأنه «ألبوم قائم بكامله على الموسيقى من دون غناء ويتمحور على آلات النفخ الخشبية كالفلوت» التي يحبها الفنان.

وقال الموسيقي والمغني والمنتج والممثل الذي يُدعى اصلًا أندريه بنجامين ويتحدر من أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة في منشور على إنستغرام الثلاثاء، إنه «مهتم بآلات النفخ منذ زمن طويل»، معتبرًا أن تركيزه على الفلوت طبيعي. مشيرًا إلى ميله لمزج الآلات، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان أندريه بنجامين البالغ 48 عامًا من أبرز وجوه الراب في الولايات المتحدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واشتهر مع شريكه موسيقيًا بيغ بوي ضمن فرقتهما الثنائية «آوتكاست» بأغنيات من بينها «مسز جاكسون» و«ذي واي يو موف» و«سو فريش، سو كلين».

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لكنّ أندريه 3000 الذي كان نجم الهيب هوب في أتلانتا وصدر ألبومه الأخير العام 2006، غاب عن الساحة لسنوات مكتفيًا بالتعاون مع عدد قليل من النجوم الكبار كبيونسيه وكانييه ويست.

محاولات للعثور عن طريقة مثيرة للاهتمام
واجتمع مجددًا في 2014 مع شريكه بيغ بوي لإحياء حفلات في مهرجانات، وأصدر مقطوعتين على الكلارينيت في العام 2018.

وكتب أندريه 3000 في منشوره الثلاثاء «أرغب حقًا في قرارة نفسي بإصدار ألبوم راب».

واختتم الموسيقي المولود العام 1975 «ربما سيحدث ذلك يومًا ما، لكن يجب أن أجد طريقة للتعبير عما أريده بطريقة مثيرة للاهتمام تناسب عمري».

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