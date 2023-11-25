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راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 07:20 مساء
راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»
أُمسية شعرية استضافت الشاعر الكبير السيد راشد الزبير أحمد الشريف السنوسي، في إطار فعاليات معرض الكتاب الدولي بطبرق، في 23 نوفمبر 2023. (فيسبوك)
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أقيمت، الخميس، أُمسية شعرية استضافت الشاعر الكبير السيد راشد الزبير أحمد الشريف السنوسي، في إطار فعاليات معرض الكتاب الدولي بطبرق.

ألقى الشاعر الكبير باقة من قصائده الوطنية والغزلية وسط حضور كثيف من الشعراء والمهتمين بالشعر العربي الفصيح، مختتما الأمسية بقصيدة «شفتان»، بحسب صفحة جامعة طبرق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويعدّ راشد الزبير أحمد الشريف السنوسي، من كبار شعراء الفصحى في ليبيا، والذي ولد العام 1938 في مدينة مرسى مطروح بجمهورية مصر العربية، ثم انتقل عائدا إلى ليبيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مع أسرته، والتحق بالجامعة الليبية ببنغازي وحصل منها على الليسانس في الآداب عام 1963.

عمل بالتدريس، ثم بالإعلام نائباً للمدير العام لإدارة الثقافة والفنون بالمناطق الشرقية من ليبيا خلال الفترة من عام 1967 وحتى عام 1970.

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نشر نتاجه بعدد من الصحف والمجالات المحلية والعربية من بينها: الزمان، والعمل، وبرقة الجديدة، ومجلة الإذاعة، والمساء بالقاهرة، والرأي العام بالكويت، والمصور، والكواكب بالقاهرة، والمجاهد بالجزائر، والعلم بالمغرب، والجمهور بلبنان، والعرب لندن.

من دواوينه: قيثارة الخلود، والنغم الحائر، وأنفاس الربيع، ونشرة الأخبار، وهمس الشفاه، ورسائل إلى زوجتي، والخروج من ثقب الإبرة، وقولوا لها، وآمال على سماء القصيدة، عطرها، ورباعيات حنظلة، والبوح بما لا يقال، والعزف على وتر الإحساس، ووهج الانتفاضة.

الفقراء هم درع السماء
من أشعاره قصيدة بعنوان «إلى فدائية» يقول فيها بتصرف: «قالت وجال بحدقتيها الحزن .. واحتبس البكاءْْ، وتقلص الوجه الجميل .. فلا دماء.. و لا رواءْ

أنا من أكون؟.. وهذه الأقدار تفعل ما تشاء، أ أسيرة تلقى الحياة.. ولا معين ولا رجاء

يتمرغ الدخلاء في بيتي.. ويؤويني الخلاء، وقنابل النابلم تقصف في المدائن كالقضاء

فلتسمعي يا حلوة.. النبرات أصوات الوفاء، وضنينةٌ فيما يراوح.. مسمعيك بلا انتهاء

المرجفون يساومون.. على الفداء بلا حياء، ومهرجون تقيؤوا المدح.. الكذوب لمن أفاء

تذكري خوفي عليك.. تذكري هذا النداء، ما يمحق إسرائيل ليس هو التفجع والبكاء

ليس البلاغة في الحديث.. وليس في لعق الحذاء، بل ثورة الفقراء.. فالفقراء هم درع السماء»

جانب من حضور الأأُمسية شعرية، في إطار فعاليات معرض الكتاب الدولي بطبرق، في 23 نوفمبر 2023. (فيسبوك)
جانب من حضور الأأُمسية شعرية، في إطار فعاليات معرض الكتاب الدولي بطبرق، في 23 نوفمبر 2023. (فيسبوك)
جانب من حضور الأأُمسية شعرية، في إطار فعاليات معرض الكتاب الدولي بطبرق، في 23 نوفمبر 2023. (فيسبوك)
جانب من حضور الأأُمسية شعرية، في إطار فعاليات معرض الكتاب الدولي بطبرق، في 23 نوفمبر 2023. (فيسبوك)
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