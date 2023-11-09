  • Alwasat News
Atwasat

«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 02:28 مساء
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
صورة رمزية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في وقفة تضامنية بعنوان : «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول». (فيسبوك)
alwasat radio

تقام، بعد غدٍ السبت، بدار حسن الفقيه حسن بالمدينة القديمة طرابلس، وقفة تضامنية لمساندة الشعب الفلسطيني، ودعما لغزة.

تنتظم الوقفة بمبادرة «شعراء ليبيون»  تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول».

وقفة لتلاميذ مدارس في العجيلات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (صور)
فنانون وإعلاميون يشاركون في وقفة لموظفي هيئة السينما ضد الاحتلال الإسرائيلي (صور)

وتأتي الفعالية في إطار التنديد المستمر بالعدوان الغاشم الذي يشنه الكيان المحتل على المدن السكنية والمدارس والمستشفيات، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، واستهجان الصمت العالمي إزاء ما يواجهه شعب فلسطين وغزة خصوصا من جرائم إبادة، تستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

يذكر أن الوقفة التضامنية ستنقسم إلى فترتين، الفترة الأولى، صباحاً من : 10:30 – 13:00، والفترة الثانية، مساءً، من : 16:30 – 18:00.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر

الهلال السعودي يستبعد نيمار في «ميركاتو» الشتاء ويستبدله بظهير أيسر
«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب

«في التسعين»: آلية دخول الجمهور للملاعب الليبية ومخاوف من الشغب
«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت

«تحقيقات»: السيارات الموردة من الخارج.. خطر داهم وصامت
كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية

كاريكاتير حليم - غزة في انتظار الجيوش العربية
خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً

خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً
الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي

الذهب يقترب من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب لتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي
رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي

رابطة الدوري الإنجليزي تتجه لحظر انتقال اللاعبين للدوري السعودي
تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي

تقارير سعودية تكشف المشادة الساخنة بين بنزيما وسانتو مدرب الاتحاد السعودي
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور

«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية

بسبب نضالها ضد الاحتلال.. القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع

الأمم المتحدة: ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستستمر حتى الربيع
شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»

شاهد.. قائمة المنتخب الليبي تشعل خلاف الرأي داخل استديو «في التسعين»
خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من النقد الأجنبي

خبير اقتصادي: الدولار ارتفع في السوق الموازية بعد تقليص «المركزي» المعروض من ...
حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار بالمال العام

حبس مسؤول الاعتمادات المستندية ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بتهمة الإضرار ...
تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة

تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد

الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي

صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي
شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟

شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
دار ديور للتجميل تستغني عن بيلا حديد بسبب دعمها فلسطين
دار ديور للتجميل تستغني عن بيلا حديد بسبب دعمها فلسطين
خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً
خلال دقائق.. لوحة «امرأة الساعة» تحقق لبيكاسو رقماً قياسياً
اتفاق بين الممثلين والاستوديوهات في هوليوود ينهي إضرابا شل القطاع لأشهر
اتفاق بين الممثلين والاستوديوهات في هوليوود ينهي إضرابا شل القطاع...
موسيقية تتهم رئيس هيئة جوائز غرامي السابق باغتصابها
موسيقية تتهم رئيس هيئة جوائز غرامي السابق باغتصابها
«نتفليكس» تجدد «المسرح المصري» أحد رموز العصر الذهبي في هوليوود
«نتفليكس» تجدد «المسرح المصري» أحد رموز العصر الذهبي في هوليوود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ......
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا...
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة...
الفنانة التشكلية السعودية دنيا صالح الصالح
الفنانة التشكلية السعودية دنيا صالح الصالح...
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية ......
المزيد
كيت بلانشيت تدعو أمام البرلمان الأوروبي إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في غزة
كيت بلانشيت تدعو أمام البرلمان الأوروبي إلى «وقف إنساني فوري......
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
المقاومة الليبية والفلسطينية في جلسة حوارية بمركز المحفوظات
المقاومة الليبية والفلسطينية في جلسة حوارية بمركز المحفوظات...
«نتفليكس» تجدد «المسرح المصري» أحد رموز العصر الذهبي في هوليوود
«نتفليكس» تجدد «المسرح المصري» أحد رموز العصر الذهبي في ......
موسيقية تتهم رئيس هيئة جوائز غرامي السابق باغتصابها
موسيقية تتهم رئيس هيئة جوائز غرامي السابق باغتصابها...
المزيد