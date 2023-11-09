«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»

القاهرة - بوابة الوسط

تقام، بعد غدٍ السبت، بدار حسن الفقيه حسن بالمدينة القديمة طرابلس، وقفة تضامنية لمساندة الشعب الفلسطيني، ودعما لغزة.

تنتظم الوقفة بمبادرة «شعراء ليبيون» تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول».

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وتأتي الفعالية في إطار التنديد المستمر بالعدوان الغاشم الذي يشنه الكيان المحتل على المدن السكنية والمدارس والمستشفيات، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، واستهجان الصمت العالمي إزاء ما يواجهه شعب فلسطين وغزة خصوصا من جرائم إبادة، تستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

يذكر أن الوقفة التضامنية ستنقسم إلى فترتين، الفترة الأولى، صباحاً من : 10:30 – 13:00، والفترة الثانية، مساءً، من : 16:30 – 18:00.