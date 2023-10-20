فنانون وإعلاميون يشاركون في وقفة لموظفي هيئة السينما ضد الاحتلال الإسرائيلي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر عدد من موظفي الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون في ميدان الشهداء بطرابلس تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهته مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حربًا ضروسًا ضد قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني.

نظم موظفو الهيئة وقفة مساء أمس الخميس، بحضور رئيس الهيئة عبدالباسط أبوقندة، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين. وأكد المشاركون تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال.

استنكار استهداف الصحفيين والمدنيين العزل

وأشاروا إلى تقديمهم كامل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، مستنكرين «استهداف المدنيين العزل وطواقم الدفاع المدني والصحفيين والإعلاميين من قبل جيش الاحتلال».

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ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدين جرائم الاحتلال الصهيوني بغزة والدعوة إلى التحرك لمناصرة ومساندة الشعب الفلسطيني.

مشاركون في وقفة احتجاجية لهيئة السينما والمسرح ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، طرابلس، 19 أكتوبر 2023 (وزارة الثقافة)

مشاركون في وقفة احتجاجية لهيئة السينما والمسرح ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، طرابلس، 19 أكتوبر 2023 (وزارة الثقافة)

مشاركون في وقفة احتجاجية لهيئة السينما والمسرح ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، طرابلس، 19 أكتوبر 2023 (وزارة الثقافة)

مشاركون في وقفة احتجاجية لهيئة السينما والمسرح ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، طرابلس، 19 أكتوبر 2023 (وزارة الثقافة)