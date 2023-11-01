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وقفة لتلاميذ مدارس في العجيلات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 11:46 صباحا
وقفة لتلاميذ مدارس في العجيلات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (صور)
وقفة لتلاميذ مدارس في العجيلات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 1 نوفمبر 2023. (التعليم)
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شارك تلاميذ عدد من المدارس ببلدية العجيلات اليوم الأربعاء في وقفة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع التلاميذ لافتات مكتوب عليها «نقف مع فلسطين.. أنقذوا فلسطين»، رافضين استهداف الاحتلال الغاشم للأبرياء والعزل، حسب ما ظهر في صور للوقفة نشرتها وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها في موقع «فيسبوك».

مدارس ليبية تنتفض لمساندة فلسطين
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي شهدت مدارس في بلديات ليبية، منها السائح ورقدالين والخمس، وقفات تضامنية مع الفلسطينيين ورافضة لجرائم الاحتلال.

وقفة لتلاميذ ليبيين تضامنا مع غزة واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
وقفة احتجاجية في الزاوية للتضامن مع غزة
وقفة احتجاجية في الخمس للتضامن مع أهالي غزة

وردد الطلاب الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية، كما أوصلوا رسائل عدة من خلال لافتاتهم ومنها «أطفال غزة سيخبرون الله بكل شيء، غزة تُدمَّر والعالم يتفرج، غزة ستنتصر، ولا للتهجير من أرضنا، وهنيئا أهل غزة الجنة».

التلاميذ يرفعون لافتات داعمة لفلسطين، 1 نوفمبر 2023. (التعليم)
التلاميذ يرفعون لافتات داعمة لفلسطين، 1 نوفمبر 2023. (التعليم)
التلاميذ يرفوعون لافتات مؤيدة لفلسطين، 1 نوفمبر 2023. (التعليم)
التلاميذ يرفوعون لافتات مؤيدة لفلسطين، 1 نوفمبر 2023. (التعليم)
التلاميذ يرفوعون لافتات مؤيدة لفلسطين، 1 نوفمبر 2023. (التعليم)
التلاميذ يرفوعون لافتات مؤيدة لفلسطين، 1 نوفمبر 2023. (التعليم)
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