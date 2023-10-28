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معرض طبرق الدولي للكتاب منتصف نوفمبر تحت شعار «التضامن الكامل من أجل تجاوز المحنة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 01:26 مساء
معرض طبرق الدولي للكتاب منتصف نوفمبر تحت شعار «التضامن الكامل من أجل تجاوز المحنة»
شعار معرض طبرق الدولي للكتاب 2023. (صفحة المعرض على فيسبوك)
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قررت إدارة معرض طبرق الدولي للكتاب إقامة المعرض خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2023، بعد تأجيله تضامنًا مع ضحايا كارثة درنة مدن الشرق نتيجة «إعصار دانيال»، الذي ألحق اضرارا بالغة في البنى التحتية والأرواح، في الرابع من سبتمبر الماضي.

والمعرض تنظمه وتشرف عليه جامعة طبرق، وأفادت اللجنة العليا للمعرض برئاسة أ.د.حسن علي خيرالله، رئيس جامعة طبرق، أن شعار المعرض سيكون هو «التضامن الكامل من أجل تجاوز هذه المحنة».

 أكثر من 120 دار نشر ليبية وعربية
وأعلنت إدارة معرض طبرق الدولى للكتاب، في الشهور الماضية عن استقبال طلبات أكثر من 80 دار نشر، للمشاركة في فعاليات المعرض، والذى تنظمه وتشرف عليه جامعة طبرق الليبية، بمدينة طبرق، وسيقام المعرض بساحة الميدان، فيما وصلت المشاركات حتى الآن أكثر من 120 دار نشر ليبية وعربية.

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وأكد مدير عام معرض طبرق الدولي للكتاب في تصريح صحفي سابق، أن التجهيزات تجري على قدم وساق فى دورة المعرض الثانية، وأن أكثر من 80 دار نشر من عدد من الدول العربية ودور نشر ليبية محلية قد أبدت رغبتها رسميا للمشاركة فى فعاليات المعرض، موضحا أن المعرض مستمر فى تلقى طلبات المشاركة الجديدة.

وكان معرض جامعة طبرق الدولى للكتاب قد افتتح، فى شهر أكتوبر من العام الماضى، تحت شعار «جامعة طبرق.. رؤية تبنى الوطن»، بمشاركة أكثر من مئة دار نشر عربية، وذلك بمقر الإدارة العامة للجامعة، واستمر المعرض لمدة أسبوع، فيما اختارت اللجنة العليا للمعرض الكاتب الليبى الراحل «سعيد خيرالله صالح» شخصية المعرض للدورة السابقة.

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