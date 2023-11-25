«طبرق للكتاب» يستضيف أمسية قصصية في يومه السادس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت، أمس الجمعة، أمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، الذي تجرى فعاليات دورته الثانية بميدان مسجد الملك الصالح إدريس السنوسي، بمدينة طبرق، والتي تستمر حتى 28 نوفمبر الجاري.

استهلّت الأمسية القاصة والشاعرة رحاب شنيب، بإهداء الأمسية، مع دعوات وتمنيات الشفاء العاجل، إلى الأديب عوض الشاعري.، بحسب صفحة جامعة طبرق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

سردت شنيب العديد من قصصها القصيرة، إلى أن ختمت مشاركتها بقصة بعنوان «اهتزازات روح».

- انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض طبرق الدولي للكتاب غدا

- إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي

ورحاب شنيب قاصة وشاعرة صدر لها في فئة القصة القصيرة مجموعات منها «الفستان الأبيض»، و«انكسار الضوء»، و«العالم ذبابة حطت على أنفها»، و«أنا قطيع ذئاب».

ولها دواوين شعر منها «سكرة الحياة» و«النزق قلقا» و«وتقول الريح: الغبار أسئلة».

وألقت القاصة مقبولة ارقيق المعروفة بـ«ملاذ النورس» وهو عنوان مجموعتها القصصية الأولى التي سردت بعض القصص المختارة منها خلال الفعالية.

وارقيق حاصلة على ليسانس آداب قسم التاريخ العام 1999، كتبت القصة القصيرة منذ المرحلة الإعدادية في المسابقات المدرسية والمهرجانات الأدبية والإذاعة المدرسية، ونشر لها عديد الخواطر الإبداعية والقصة القصيرة في صحف البطنان وصدى البرلمان والفصول الأربعة والمواقع الإلكترونية مثل نبض العرب السعودية والسقيفة الليبية والعرب.

كما اشتركت في المسابقة الثقافية على مستوى ليبيا وفازت بالترتيب الأول سنة 1995.

وألقت المبدعة الواعدة إينور القزيري قصيدة عن مدينة درنة.

الرائدة الإذاعية خديجة الجهمي

وكان ختام هذه الأمسية مسك حيث سردت الإعلامية الفنانة عائشة البدري السيرة الذاتية للإذاعية الليبية الراحلة الرائدة خديجة الجهمي.

الكاتبة رحاب شنيب خلال الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)

الإعلامية الفنانة عائشة البدري خلال الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)

جانب من الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)

جانب من الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)