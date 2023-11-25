  • Alwasat News
Atwasat

«طبرق للكتاب» يستضيف أمسية قصصية في يومه السادس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 04:49 مساء
«طبرق للكتاب» يستضيف أمسية قصصية في يومه السادس (صور)
أمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)
alwasat radio

أقيمت، أمس الجمعة، أمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، الذي تجرى فعاليات دورته الثانية بميدان مسجد الملك الصالح إدريس السنوسي، بمدينة طبرق، والتي تستمر حتى 28 نوفمبر الجاري.

استهلّت الأمسية القاصة والشاعرة رحاب شنيب، بإهداء الأمسية، مع دعوات وتمنيات الشفاء العاجل، إلى الأديب عوض الشاعري.، بحسب صفحة جامعة طبرق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

 سردت شنيب العديد من قصصها القصيرة، إلى أن ختمت مشاركتها بقصة بعنوان «اهتزازات روح».

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض طبرق الدولي للكتاب غدا
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي

ورحاب شنيب قاصة وشاعرة صدر لها في فئة القصة القصيرة مجموعات منها «الفستان الأبيض»، و«انكسار الضوء»، و«العالم ذبابة حطت على أنفها»، و«أنا قطيع ذئاب».
ولها دواوين شعر منها «سكرة الحياة» و«النزق قلقا» و«وتقول الريح: الغبار أسئلة».

وألقت القاصة مقبولة ارقيق المعروفة بـ«ملاذ النورس» وهو عنوان مجموعتها القصصية الأولى التي سردت بعض القصص المختارة منها خلال الفعالية.

وارقيق حاصلة على ليسانس آداب قسم التاريخ العام 1999، كتبت القصة القصيرة منذ المرحلة الإعدادية في المسابقات المدرسية والمهرجانات الأدبية والإذاعة المدرسية، ونشر لها عديد الخواطر الإبداعية والقصة القصيرة في صحف البطنان وصدى البرلمان والفصول الأربعة والمواقع الإلكترونية مثل نبض العرب السعودية والسقيفة الليبية والعرب.

 كما اشتركت في المسابقة الثقافية على مستوى ليبيا وفازت بالترتيب الأول سنة 1995.

وألقت المبدعة الواعدة إينور القزيري قصيدة عن مدينة درنة.

الرائدة الإذاعية خديجة الجهمي
وكان ختام هذه الأمسية مسك حيث سردت الإعلامية الفنانة عائشة البدري السيرة الذاتية للإذاعية الليبية الراحلة الرائدة خديجة الجهمي.

الكاتبة رحاب شنيب خلال الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)
الكاتبة رحاب شنيب خلال الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)
الإعلامية الفنانة عائشة البدري خلال الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)
الإعلامية الفنانة عائشة البدري خلال الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)
جانب من الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)
جانب من الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)
جانب من الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)
جانب من الأمسية ثقافية في إطار أمسيات اليوم السادس لمعرض طبرق الدولي للكتاب، 24 نوفمبر. (فسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع الكاميرون

شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع ...
«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي
شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع «الأسود»

شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع ...
ذوبان الجليد في القطب الشمالي يكشف احتياطيات نفطية بـ7 تريليونات دولار

ذوبان الجليد في القطب الشمالي يكشف احتياطيات نفطية بـ7 تريليونات دولار
مدرب الزمالك يبرز غياباته في «الكونفدرالية».. ويؤكد: أبوسليم يقدم كرة حديثة

مدرب الزمالك يبرز غياباته في «الكونفدرالية».. ويؤكد: أبوسليم يقدم كرة حديثة
العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها

العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها
بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!

بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!
تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين ..و«الصحة العالمية» تبدي قلقها

تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين ..و«الصحة العالمية» تبدي قلقها
مسؤول أميركي: استهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال «إسرائيلي» بمسيرة في المحيط الهندي

مسؤول أميركي: استهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال «إسرائيلي» بمسيرة في المحيط الهندي
بيل غيتس: الذكاء الصناعي سيتيح أسبوع عمل لثلاثة أيام فقط

بيل غيتس: الذكاء الصناعي سيتيح أسبوع عمل لثلاثة أيام فقط
اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة

برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية ...
ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي
لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة

وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»

تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي

شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
الفنان التشكيلي العراقي علي آل تاجر
الفنان التشكيلي العراقي علي آل تاجر
شاكيرا تدفع 6.6 مليون يورو للقضاء الإسباني في إطار قضية أخرى
شاكيرا تدفع 6.6 مليون يورو للقضاء الإسباني في إطار قضية أخرى
جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح ...
مغني الراب شون كومز يواجه اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي
مغني الراب شون كومز يواجه اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
المزيد
مخرجة غانيّة ترغب في إخراج السينما الأفريقية من سباتها
مخرجة غانيّة ترغب في إخراج السينما الأفريقية من سباتها...
فلسطين الحاضر الأبرز في معرض «بيروت للكتاب» مع غياب للناشرين العرب
فلسطين الحاضر الأبرز في معرض «بيروت للكتاب» مع غياب للناشرين......
«طبرق للكتاب» يستضيف أمسية قصصية في يومه السادس (صور)
«طبرق للكتاب» يستضيف أمسية قصصية في يومه السادس (صور)...
مغني الراب شون كومز يواجه اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي
مغني الراب شون كومز يواجه اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي...
جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح ......
المزيد