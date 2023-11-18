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انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض طبرق الدولي للكتاب غدا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 07:27 مساء
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض طبرق الدولي للكتاب غدا
شعار معرض طبرق الدولي للكتاب 2023. (صفحة المعرض على فيسبوك)
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تنطلق يوم غد بميدان مسجد الملك الصالح إدريس السنوسي، بمدينة طبرق، فعاليات الدورة الثانية من معرض طبرق الدولي للكتاب، والتي تستمر حتى 28 نوفمبر الجاري.

وسيكون المعرض متاحاً للزوار طوال أيام المعرض على فترتين، صباحية ومسائية.

تنظم المعرض وتشرف عليه جامعة طبرق، وأفادت اللجنة العليا للمعرض في وقت سابق برئاسة أ.د.حسن علي خيرالله، رئيس جامعة طبرق، أن شعار المعرض سيكون هو «التضامن الكامل من أجل تجاوز هذه المحنة».

 أكثر من 120 دار نشر ليبية وعربية
وأعلنت إدارة معرض طبرق الدولى للكتاب، في الشهور الماضية عن استقبال طلبات أكثر من 80 دار نشر، للمشاركة في فعاليات المعرض، والذى تنظمه وتشرف عليه جامعة طبرق الليبية، بمدينة طبرق، وسيقام المعرض بساحة الميدان، فيما وصلت المشاركات حتى الآن أكثر من 120 دار نشر ليبية وعربية.

معرض طبرق الدولي للكتاب منتصف نوفمبر تحت شعار «التضامن الكامل من أجل تجاوز المحنة»
تأجيل معرض طبرق للكتاب بسبب كارثة «دانيال»
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

وافتتح معرض جامعة طبرق الدولى للكتاب فى شهر أكتوبر من العام الماضى، تحت شعار «جامعة طبرق.. رؤية تبنى الوطن»، بمشاركة أكثر من مئة دار نشر عربية، وذلك بمقر الإدارة العامة للجامعة، واستمر المعرض لمدة أسبوع، فيما اختارت اللجنة العليا للمعرض الكاتب الليبى الراحل «سعيد خيرالله صالح» شخصية المعرض للدورة السابقة.

يشار إلى أن هذه الدورة أجلت عن موعدها بسبب ما أحدثه إعصار دانيال بمدينة درنة ومدن الشرق الليبي. 

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