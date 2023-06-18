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جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 11:50 صباحا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
شعار معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب. (الإنترنت)
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تستعد إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر في جامعة طبرق لتنظيم الدورة الثانية لمعرض طبرق الدولي للكتاب في الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر 2023.

يأتي هذا بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى العام الماضي، التي شهدت مشاركة 6 دول عربية، وأكثر من 100 دار نشر محلية وعربية، حيث شاركت في المعرض دور نشر من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان ومصر والأردن وسورية.

وقد تميزت الدورة الماضية بتوافر الكتب من كل التخصصات. فبالإضافة للكتاب الأكاديمي المتخصص في مختلف العلوم التطبيقية والإنسانية، كان هناك وجود متميز للكتاب الثقافي والإبداعي.
 

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