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تأجيل معرض طبرق للكتاب بسبب كارثة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 11:07 مساء
تأجيل معرض طبرق للكتاب بسبب كارثة «دانيال»
شعار معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب. (الإنترنت)
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قررت اللجنة العليا لمعرض طبرق الدولي للكتاب تأجيل إقامة الدورة الثانية للمعرض التي كان مزمعًا إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل إلى موعد آخر يحدد لاحقًا.

وقالت لجنة معرض طبرق، الذي تنظمه وتشرف عليه جامعة طبرق بشكل استثنائي، إنها اجتمعت اليوم لمناقشة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد؛ نتيجة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر.

- جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

اللجنة العليا لمعرض طبرق للكتاب: الظرف الحالي يتطلب توجيه الجهود نحو تخفيف أثر الكارثة
وأوضحت اللجنة أن الظرف الحالي يتطلب تكثيف الجهود الممكنة، وتوجيهها نحو التقليل من أثر الكارثة، والتخفيف من آثارها على أهالي المنطقة المنكوبة.

وأضافت أنها قررت تأجيل المعرض لموعدٍ لاحق سيُجري تحديده قريبًا، بعد التداول مع الجهات المعنية ودراسة أجندة المعارض الدولية لشهري نوفمبر وديسمبر.

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