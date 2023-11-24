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إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 01:09 صباحا
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
جانب من الأمسية القصصية من «ذاكرة القصة الليبية»، الأربعاء 22 فبراير 2023 (الإنترنت)
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عقدت بالمسرح الشعبي للتمثيل والموسيقى بمدينة بنغازي، أمس الأربعاء، الدورة الأولى للأمسية القصصية من «ذاكرة القصة الليبية»، برعاية جمعية اللغة العربية.

تخلل الأمسية إلقاء بعض القصص لرواد فن القصة القصيرة الليبية. وفي لفتة إنسانية تجلت فيها آيات الوفاء، ألقى بعض الإعلاميين قصصًا قصيرة لأدباء رحلوا عن عالمنا، حيث ألقى الإعلامي محمد الشوبكي قصة قصيرة للراحل وهبي البوري بعنوان «ليلة الزفاف»، وقدمت الإعلامية هناء الشريف قصة قصيرة للراحل أحمد العنيزي بعنوان «المحطة»، وقرأ الإعلامي أحمد النائلي قصة قصيرة للراحل يوسف الشريف بعنوان «آخر الحكايات»، وقرأ الأستاذ علي أحمد سالم قصة قصيرة للراحل سعيد خير الله بعنوان «الصورة».

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وأوضح الأديب محمد المسلاتي، في تعقيب له خلال الأمسية، أن القصص التي كتبت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، كانت قصصًا طويلة وتهتم بأدق التفاصيل.

وتناوب المبدعون قراءة القصص القصيرة، حيث ألقى الأستاذ علي أحمد سالم نيابة عن القاص محمد الشويهدي، الذي اعتذر لظرف خاص، قصة قصيرة تحت عنوان «كحل العين».

وشارك القاص سالم العبار بثلاث قصص قصيرة هي «لحظة بلحظة» و«درس في الحساب» و«هوس الألوان». وشاركت القاصة رحاب شنيب بقصة قصيرة تحت عنوان «نتوءات عظيمة».

كما شارك القاص محمد مفتاح الزروق بقصص قصيرة تحت عنوان «الباب الأسود» و«لص الغسيل» و«مراهق» و«الحسناء المغرورة»، وأيضا شارك القاص محمد المسلاتي بقصص «تعارض» و«زهرة الدم» و«ظلال».

يذكر أن الدورة ستقام بشكل سنوي، في الرابع والعشرين من فبراير من كل عام، والذي يوافق اليوم العالمي للقصة.

تنويه للأمسية القصصية من «ذاكرة القصة الليبية»، الأربعاء 22 فبراير 2023 (الإنترنت)
تنويه للأمسية القصصية من «ذاكرة القصة الليبية»، الأربعاء 22 فبراير 2023 (الإنترنت)
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