افتتاح مهرجان (الشهامة) للفروسية في دورته الثالثة بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت بمدينة سبها مساء الجمعة الماضي فعاليات مهرجان الشهامة للفروسية في دورته الثالثة، برعاية ديوان رئاسة الوزارء المنطقة الجنوبية وبإشراف عقد الشهامة سبها للفروسية والميز الشعبي، وبمشاركة واسعة من عدة نوادي من ربوع البلاد جسدت الموروث الشعبي، وسط حضور جماهيري ضخم.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز السلام والنهوض برياضة ركوب الخيل، ونقلت قناة الوسط (wtv) عبر برنامج صباح الوسط الذي يذاع يوميا في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، من الأحد إلى الخميس.

المهرجان هدفه نشر السلام

وقال مدير مكتب الإعلام بديوان رئاسة الوزراء، المنطقة الجنوبية عبدالرحمن الحضيرى في تصريح إلى تلفزيون الوسط، إن «المهرجان هدفه نشر السلام والتضامن والمحبة، وتجمُع المتسابقين من المناطق كافة مما يوطد العلاقات الاجتماعية والتعارف، وهي أسمى رسالة يمكن نشرها من هذه المهرجانات».

- انطلاق مهرجان السلام للفروسية الشعبية بطرابلس

- بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي

- «لمة الأجواد».. اختتام مهرجان الفروسية والتراث الشعبي بالعجيلات

وأضاف الحضيري «يشارك في المسابقات 18 رجلا من مختلف مناطق الجنوب، وتوجد أيضا مشاركات من مناطق خارجية»

وأشاد مدير مكتب الإعلام بالتنسيق والتنظيم للمهرجان.

يذكر أن الدورة الأولى للمهرجان لفرسان «عقد الشهامة» بمدينة سبها في يناير من العام 2019 سبها، واستمرت الفعاليات على مدار يومين متتاليين.