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مشاركة إسبانية لافتة في النسخة الثالثة من مهرجان الفنون البصرية بمصر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 07:27 مساء
مشاركة إسبانية لافتة في النسخة الثالثة من مهرجان الفنون البصرية بمصر
شعار النسخة الثالثة من مهرجان الفنون البصرية بمصر (الإنترنت)
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يشارك فنانون ومنسقون إسبان في النسخة الثالثة من مهرجان الفنون البصرية، الذي يقام خلال الفترة بين 24 نوفمبر إلى 23 ديسمبر في قلعة صلاح الدين بالقاهرة.

نسخة هذا العام تأتي بعنوان: «شيء آخر - خارج بينالي القاهرة»، وهو عبارة عن معرض فني يجمع 135 فنانًا و19 منسقًا فنيًا من جميع أنحاء العالم، بهدف استعراض تنوع الفن المعاصر، من خلال الأفلام الوثائقية وتركيبات مقاطع الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفنون المسرحية.

وأعلنت السفارة الإسبانية بالقاهرة مشاركة المنسقة والكاتبة والناقدة الفنية المستقلة أنجلز ميرالدا، والتي أقامت معارض أخيرًا تعبر عن البحث التاريخي لـ«فن البوفيرا» (الفن البدائي الفقير) والطابع المادي الجديد وأصول فن التركيب.

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تقدم أنجلز إلينا ثلاثة فنانين إسبان هما: «كريستينا لوكاس»، متعددة التخصصات وتعمل في مجالات فن الحركة والفيديو والتصوير والتركيب والرسم والطلاء، بالإضافة إلى الفنان «فرناندو سانشيث كاستييو»، الذي يستخدم آثار الماضي كنقطة انطلاقة لعمله، وأيضًا كمادة من أجل تحليلاته وتحولاته الفنية، والفنانة «كلاوديا باجيز رابال» التي تخلق أعمالها لغة خاصة متعلقة بالتعبيرات الشفهية والنص.

ويشارك في المهرجان من برشلونة «ديانا بادرون»، الباحثة والناقدة ومنسقة فنية مستقلة، حيث تتعاون في هذه النسخة مع الفنان «خابيير بينيافييل»، الذي يحث عمله الفني على التأمل في الفن المعاصر.

كما تشارك من إسبانيا أيضًا المنسقة الفنية «سارة كاتالان»، التي بدأت مسارها المهني في التصميم والبناء المعماري المؤقت، ثم كرَّست نفسها لدراسة الابتكار الاجتماعي في سياق البحث عن معنى أكثر صلة لممارساتها العملية.

ومن المقرر أن تتعاون سارة في القاهرة مع الفنانة «أجنيس إيسونتي لوكو»، التي حققت نجاحًا باهرًا من خلال عرض أعمالها في بينالي داكار 2022، وستمثل إسبانيا قريبًا في الجناح الإسباني في بينالي البندقية 2023. وتعبر أعمالها عن دعوة إلى السفر عبر جذورها.

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