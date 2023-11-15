بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط

أجري موقع الـ«جارديان» البريطانية حوارا مع شابين يهوديين استطاعا صنع فيلم وثائقي يتمحور حول الأفكار والمعتقدات التي تروجها إسرائيل، وما هي عليه في الواقع، من خلال سردية سينمائية توصلا خلالها لعدة نتائج أهمها، أن على الأميركيين أن يتوقفوا عن تصديق الأكاذيب التي تعلموها، وأن يكون لديهم الشجاعة لمواجهة واقع إسرائيل، وليس خيالها.

كان رين أكسلمان صهيوني متحمس عندما وصل إلى المدرسة الثانوية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من أجل بلوغه سن التخرج، تلقى نسخة من سفر الخروج لليون أوريس، الرواية الصادرة عام 1958، وهي واحدة من الكتب الأكثر مبيعًا في هذا العقد، تحكي قصة إنشاء الدولة الإسرائيلية التي ساعدت في ترسيخ الصهيونية الأميركية، وقال أكسلمان: «إنها قصة بطولية وأسطورية تقريبًا عن إنشاء دولة إسرائيل، وقد كانت تمكينية بشكل لا يصدق».

وبعد قراءة سفر الخروج، أصبح أكسلمان «مهووسًا بإسرائيل»، على حد قوله،و تابع «فكرت في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي وحلمت بالانتقال إلى هناك، لقد تعلقت بقصة عودة اليهود إلى ديارهم».

ثم في المدرسة الثانوية، لاحظ أحد المعلمين حماسة أكسلمان، فاقترح عليه أن يقرأ عن تاريخ فلسطين، لقد ثبت أنها دعوة للاستيقاظ. قال أكسلمان: «إن الروايات التي تعلمتها حتى تلك اللحظة لم تذكر الفلسطينيين إلا بشكل عابر أو كعائق». «لكنني قرأت لمدة عام كامل لمؤرخين فلسطينيين مثل رشيد الخالدي ومؤرخين إسرائيليين يساريين مثل توم سيجيف». ويقول إن هذه العملية ذكّرته بما تعلمه في المدرسة عن تاريخ الولايات المتحدة «فيما يتعلق بالأشخاص الذين جاءوا إلى بلد جديد كانوا لاجئين أو مهاجرين وأنشأوا مدينة على تلة، وكأنها منارة للتنويروالديمقراطية». هذه الرواية تمنحك القوة بشكل لا يصدق حتى تسمع عن الأميركيين الأصليين وتدرك أنها تفتقر إلى بعض النقاط الأساسية حقًا، بحسب حديث أكسلمان.

كان هذا التغيير في التصور مصدر إلهام للفيلم الوثائقي «الإسرائيلية»، الذي أخرجه أكسلمان مع سام إيليرتسن، ويتناول الفيلم بعض اليهود الأميركيين الذين يروون قصة عن يهود يفرون من الاضطهاد والإبادة الجماعية للعودة إلى وطن أجدادهم، والتي تكاد تمحو وجود الفلسطينيين بالكامل، إنها رواية كان لها تأثير كبير في تشكيل المواقف العالمية تجاه الدولة الإسرائيلية وتحالفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط..

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يركز الفيلم على حياة شابين يهوديين أميركيين، سيمون زيمرمان، التي ذهبت إلى مدرسة يهودية وعاشت في إسرائيل ضمن برنامج تبادل، وإيتان (الذي لم يستخدم اسمه الأخير)، الذي انضم إلى قوات الدفاع الإسرائيلية ( جيش الدفاع الإسرائيلي) بعد التخرج من المدرسة الثانوية. وتصف زيمرمان ما مرت به بأنه نظام من «التلقين العقائدي» و«التعبئة الجماهيرية» لتحويلها إلى مدافعة عن إسرائيل داخل الولايات المتحدة، ويتطلب نشاطًا مؤيدًا لإسرائيل من بعض الشباب اليهود الأميركيين، هناك تركيز خاص على ما يجري تدريسه حول أرض الميعاد، والرحلات المجانية إلى إسرائيل لليهود الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم والتي تمولها الحكومة الإسرائيلية.

ويظهر الفيلم أطفالا يهود أميركيين في مدرسة ابتدائية يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويهتفون: «نريد أن نذهب! نريد أن نذهب!»، ثم تصوير الأطفال وهم يقرؤون كتاب آلان ديرشوفيتز «القضية من أجل إسرائيل»، وفي «الأحداث الكبرى» في القدس، وتصوير آلاف المراهقين الأميركيين وهم يهتفون للجيش الإسرائيلي عندما يقول لهم أحد المتحدثين: «الأمر متروك لكم أن تكونوا جيشنا»، «مستعدون للتأثير على الرأي العام لصالح إسرائيل».

تمر جميع مواضيع الفيلم الوثائقي بتحول، ففي كثير من الحالات يجتمع مع الفلسطينيين ويزور الضفة الغربية، ويصور حركة متنامية لليهود، والعديد منهم من الشباب، الذين يريدون دعم الحقوق الفلسطينية والتقليل من مركزية إسرائيل في الهوية اليهودية الأميركية.

أُنتج الفيلم الوثائقي قبل السابع من أكتوبر والقصف الأخير على غزة، لكن الطلب على الفيلم ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية، يقيم صانعو الفيلم الآن عروضًا افتراضية أسبوعية بالإضافة إلى جولة رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا جرى بيع تذاكرها بالكامل، قال أكسلمان: «يقول لنا الناس: نريد أن نعرض هذا الفيلم على العائلة، لمساعدتهم على الفهم».

ويقول الثنائي أن الفيلم راج في أعقاب الأحداث الأخيرة، قال أكسلمان: «عندما ذهبت لأول مرة إلى إسرائيل وفلسطين عندما كان عمري 21 عامًا، تطوعت في هذا النزل مع هذا الرجل الإسرائيلي الرائع الذي يقوم بأعمال مناهضة للاحتلال ويدير هذا النزل مع أشخاص فلسطينيين». «لقد قُتل والديه على يد حماس، ورؤية الألم على وجهه في المقابلات أمر لا يطاق، من الواضح أنه كان وقتًا صعبًا للغاية بالنسبة لفريقنا، فقد العديد من الأشخاص أشخاصًا، أو يشعرون بالرعب من أنهم سيفقدون أشخاصًا آخرين.

احتلال وحشي موجود طوال حياة الفلسطينيين

يقول أكسلمان إن فيلمهما يساعد في تفسير هذا الشعور المعقد الآن، حيث أنه من المستحيل فهم العدسات التي يرى الناس من خلالها الصراع دون فهم القصص التي تُروى لهم. وقال: «إذا كنت تعتقد أن إسرائيل هي أرض الشعب اليهودي بالكامل، فستبدو وكأنها رواية واضحة للغاية مفادها أن حماس ارتكبت حادثة معزولة من الإرهاب الشرير المحض». «صحيح أن حماس قتلت مدنيين أبرياء على نطاق واسع وهو أمر مؤلم بشكل لا يصدق للشعب اليهودي. ولكن الصحيح أيضًا أن ذلك حدث في سياق الاحتلال الوحشي الذي كان موجودًا طوال حياة معظم الفلسطينيين».

إيليرتسن، المخرج الآخر للفيلم، شهد تصويرًا مشابهًا لإسرائيل أثناء نشأته. وقال: «في الحركة اليهودية الإصلاحية والمحافظة، يجري تقديم إسرائيل دائمًا على أنها تقريبًا مثل ديزني لاند اليهودية، هذا المكان حيث يمكن لليهود أن يكونوا يهودًا بالكامل».

بحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى جامعة براون، كان أكسلمان يلتقي بشباب آخرين «تعلموا أن يحبوا إسرائيل دون قيد أو شرط» لكنهم غيروا وجهات نظرهم بعد الاتصال بالفلسطينيين والاستماع إلى قصصهم.

وهم يتذكرون زعيم منظمة «طلاب براون من أجل إسرائيل»، «الذي كان يضايق الطلاب الفلسطينيين بشكل أساسي، وذهب للعمل في رابطة مكافحة التشهير بعد التخرج من الجامعة»، في إشارة إلى رابطة مكافحة التشهير المؤيدة لإسرائيل بشدة، وبعد عقد من الزمن، يقول أكسلمان، نفس هؤلاء الطلاب يقومون بعمل فلسطيني في مجال حقوق الإنسان. «رؤية هذا العدد الكبير من القادة الطلابيين المؤيدين لإسرائيل يمرون بهذا التحول، جعلني مهتمًا حقًا بصنع هذا الفيلم».

مؤسسات تحول الشباب اليهود إلى جنود

ويناقش الفيلم أيضًا بعض المجتمعات اليهودية الأميركية، حيث يجري توجيه الاحتفال الثقافي بإسرائيل إلى نشاط سياسي عالي المخاطر، ويظهر كيف أن منظمة «هيليل»، وهي منظمة جامعية يهودية تنشط في معظم الكليات في الولايات المتحدة، تدفع الطلاب اليهود نحو الدعوة المؤيدة لإسرائيل، حيث يحضر جنود سابقون في جيش الدفاع الإسرائيلي اجتماعات الطلاب. وتصف إحدى المشاركات في المقابلة، سارة آن مينكين، مديرة البرامج في مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، مجموعة من المؤسسات التي تحول «الشباب اليهود إلى جنود لإسرائيل».

يقول الفيلم إن إحدى الطرق الرئيسية لتحقيق ذلك هي من خلال مجموعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك).

تقول زيمرمان، التي أرسلتها مدرستها الثانوية لحضور مؤتمرات إيباك، إن ذلك كان مجرد جزء طبيعي من حياتها. وقالت: «هذا جزء من التلقين، أن نقول للشباب اليهود أن عليهم أن يكونوا جنودًا في المعارك للدفاع عن إسرائيل، سواء كان ذلك على الأرض أو في ساحة معركة الرأي العام».

وتؤكد زيمرمان وصانعو الفيلم على أن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية لا تعد ولا تحصى في الشرق الأوسط منفصلة عن اللوبي الإسرائيلي. وقالت: «الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية لهذه البلدان، لكنهم يستخدمون حماية اليهود كذريعة لتبرير جوانب أخرى من سياستهم الخارجية».

إيباك تتحكم ف الكابيتول هيل بشكل كامل

إن صناع الفيلم دقيقون في انتقادهم لأيباك، ويشددون على أنها لا تمثل جميع اليهود الأميركيين، وهم مجتمع متنوع يضم مناهضين للصهيونية وأشخاصًا لا علاقة لهم بإسرائيل. وقال إيليرتسن: «عندما يبدأ الناس في إطلاق ادعاءات مبالغ فيها حول السلطة التي تتمتع بها إيباك بالفعل، فإن ذلك يمكن أن ينزلق إلى معاداة السامية». وأضاف: «لكن الحقيقة هي أن إيباك والجماعات المتحالفة مثل الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل لديها تأثير كبير على الكابيتول هيل، ويُنسب إليها الفضل على نطاق واسع» في المساعدة في انتخاب المرشحين من اختيارهم وهزيمة الآخرين الذين يعتبرونهم غير داعمين لإسرائيل بشكل كافٍ، «هذه حقائق، وليست نظريات مؤامرة، لذا فإن فكرة القول بأن لديهم تأثير على سياستنا معاد للسامية هي انحراف سخيف».

وكتب الكاتب ديفيد سويسا في المجلة اليهودية، وهي صحيفة أسبوعية مقرها لوس أنجلوس، أن إسرائيل «تريدنا أن نصدق أن الدعوة الصهيونية كانت أحادية الجانب ومستهلكة للغاية لدرجة أنها خلقت جيلًا من الشباب اليهود الذين، بسبب شعورهم بالخداع، انقلبوا ضدهم».

وقالت عضوة مجلس إدارة فرع جامعة كاليفورنيا للطلاب الداعمين لإسرائيل، وهي جماعة صهيونية، لصحيفة «جويش جورنال» إنها شعرت أن الفيلم «إشكالي للغاية» و«مليء بالدعاية».

هذه قصتي أيضا

يعترف المخرجان أن هناك أشخاصًا يأتون إلى العروض ولا يتفقون مع فرضية الفيلم ويطرحون أسئلة انتقادية، ويقولون إنهم يشجعون ذلك، ولكن يقول إيليرتسن: «لم يكن هناك عرض واحد إلا وجاء إلينا شخص وقال: هذه قصتي أيضًا».

ويشيرون أيضًا إلى لهجة الفيلم المفعمة بالأمل، والتي تظهر كيف أنه من خلال الحياة في الحرم الجامعي، والمناقشات الأكثر انفتاحًا واليسار اليهودي، أصبح لدى العديد من الشباب اليهود موقفا أكثر تطورًا تجاه إسرائيل، حيث طالب المتظاهرون اليهود بحوار أكثر صدقًا.

وقالت زيمرمان: «إذا كان هناك أي شيء يمنحني ولو قطرة من الأمل في هذا الوقت المروع، فهو أن المزيد من الناس سيرفعون غماماتهم». و«أنهم سوف يتوقفون عن تصديق الأكاذيب التي تعلمناها، وأن لديهم الشجاعة لمواجهة واقع إسرائيل، وليس خيالها»