دار كريستيز تسحب لوحتي «الملثم» و«ثائرون» من مزادها لفنون الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

سحبت إدارة دار كريستيز للأعمال الفنية لوحتين للفنان التشكيلي اللبناني أيمن بعلبكي، كان مقرراً بيعهما في مزادها لفنون الشرق الأوسط الحديثة والمعاصرة، اليوم الخميس، في لندن وذلك بعد «سلسلة من الشكاوى حول هذين العملين».

إحدى اللوحات عبارة عن بورتريه عنوانه «الملثم»، رسمه بعلبكي، حسب قوله في العام 2012، ويجسد البورتريه وجه رجلٍ مقنّع يغطي وجهه بكوفية حمراء، ولا يظهر منه سوى عينيه، وقال الفنان اللبناني في حديث إلى موقع «آرت نت» إنه عندما رسم الملثم الأول، «كانت الحرب الأهلية اللبنانية في ذهني».

أما اللوحة الثانية التي سُحبت من العرض، فهي بعنوان «مجهول»، وقد رسمها أيمن بعلبكي على مدى سبع سنوات ما بين عامَي 2011 و2018، حيث بدأ برسم اللوحة خلال «الفترة التي انطلقت فيها ثورة 25 يناير بمصر عام 2011» حسب قوله، وهي عبارة عن بورتريه لوجهٍ مغطى بقناعٍ أسود ضد الغاز، وعلى جبهته شريطٌ أحمر مكتوب عليه بالأبيض عبارة «ثائرون».

ونشر موقع «آرت نت» وكذلك موقع «ذي ناشينونال نيوز» رسائل متبادلة بين دار كريستيز وصاحب إحدى اللوحتين توضح أن سبب سحبها مرتبط بـ«شكاوى»، من دون الكشف عن طبيعة هذه الشكاوى، لكن في بيانٍ لاحق، صرّحت الدار بأن «القرارات المتعلقة بالمبيعات تبقى سرية بين كريستيز والوسطاء».

وأوضحت كريستيز أنها «تلقت الكثير من الشكاوى التي بإمكانها التأثير على عمليات البيع، لذا فضّلنا سحب العمل».

مرسل مجهول الهوية

وفي الرسائل المتبادلة، يوضح مالك اللوحة: «لقد أجبتهم بأني أشعر بحزنٍ شديد بسبب القرار، وأني لا أعتقد أن دار مزادات مثل كريستيز ستحظر عملاً فنياً لمجرد دلالته، التي لا تعتبر انعكاساً حقيقياً للعمل الفني، فاللوحة تصوّر إنساناً عربياً يرتدي كوفية، وهي ما يرتديه الناس من شمال أفريقيا إلى الجزيرة العربية، لأنها تحميهم من الحر والرمال»، وقد أعلن أنه بعد سحب اللوحة، أحالته دار كريستيز إلى قسم هواة جمع اللوحات، لوجود شخصٍ مستعد لدفع «مبلغ جيد جداً» مقابل اللوحة.

لكن صاحب اللوحة رفض الأمر، وقال: «بعد كلّ ما جرى، أصبحت للوحة قيمة عاطفية أكبر بالنسبة لي، ولن أبيعها».

من جهته، يقر أحد مسؤولي الدار بأن ثمة «سوء فهم لموضوع اللوحتين في ظل الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس»، لكنه يضيف: «يُمكن أن تُفهم وكأنها تصوّر مقاتلي المقاومة الإسلامية، من قِبل أي شخص ليس على دراية بتاريخ المنطقة».

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يشار إلى أن لوحة «برج بابل» للفنان أيمن بعلبكي حققت سعراً قياسياً لدار كريستيز للأعمال الفنية في الموسم الـ18 لمزاداها الذي عُقد في دبي عام 2015، فقد بيعت مقابل 485 ألف دولار، وهو سعر أعلى بثلاثة أضعاف تقييمها من قِبل الدار نفسها، بينما وصلت دار المزادات الشهيرة في لندن «شكاوى» لم تعلن عن نوعها أو مصدرها، ما دفعها إلى سحب اللوحتين من مزادها السنوي الخاص بالفن العربي خوفاً على مصالحها.

بعد قرار الدار أخبر بعلبكي جريدة «ذي ناشيونال» أن كريستيز تتبع إجراءات معينة عند سحب الأعمال الفنية من المزاد، على سبيل المثال إذا كان يعتقد أنها مزورة أو إذا كانت هناك أسئلة حول المصدر، بينما لا ينطبق أي منها على عمليه.

وعندما سُئل عما إذا كان الانسحاب يمثل مشكلة، قال بعلبكي إن الأمر يتعلق بـ «رقابة على الصورة والثقافة»، وأضاف: «إنه يذكرني بالحركة الفنية الرجعية».

وأضافت ««ذي ناشيونال» أن بعلبكي لم يتطرق إلى الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية