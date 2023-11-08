إيرادات متوقعة بمليارات الدولارات خلال موسم مزادات الخريف في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

تطرح دور مزادات كبرى في نيويورك في موسم الخريف اعتباراً من، الثلاثاء، لوحة لبيكاسو بـ120 مليون دولار، وأخرى لمونيه بـ 40 مليوناً، وسيارة فيراري بـ60 مليوناً، وغيرها، مع توقعات بأن يصل إجمالي الإيرادات إلى مليارات الدولارات، في سوق تبدو بعيدة عن الأزمة.

وفي سياق الحربين في أوكرانيا وغزة والتضخم العالمي، فإن الدارين العملاقتين في هذا القطاع، «سوذبيز» و«كريستيز»، ستواجهان صعوبة في الحفاظ على أداء مشابه لما كان الوضع في 2022، وهو عام غير مسبوق سجلت مبيعاتهما خلاله في المزادات السنوية والخاصة إيرادات قياسية فاق مجموعها 16 مليار دولار، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقد تستحوذ دار سوذبيز للمزادات، المملوكة للملياردير الفرنسي المغربي الإسرائيلي باتريك دراهي، على حصة الأسد في مبيعات الخريف هذه في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر في نيويورك، أحد المراكز الرائدة في العالم للفنون والمال.

وتتوقع منافستها كريستيز، التي تنتمي إلى مجموعة أرتيميس المملوكة للملياردير الفرنسي فرنسوا بينو، مبيعات تتراوح بين 723 مليوناً ومليار دولار في أيام قليلة.

في الذكرى الخمسين لوفاته، يُتوقع أن يحقق بابلو بيكاسو نجاحاً ساحقاً في أمسيات نيويورك بفضل رائعته «امرأة الساعة»، وتصور اللوحة التي تعود إلى عام 1932 إحدى شريكات حياة الفنان الإسباني وملهماته، الرسامة الفرنسية ماري تيريز والتر، وقد يتخطى سعرها 120 مليون دولار.

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تعود هذه اللوحة إلى الثرية الأميركية إميلي فيشر لانداو، التي توفيت هذا العام عن عمر يناهز 102 عاماً، وستُعرض مجموعتها التي تضم أعمالاً لجاسبر جونز وفيليم دي كونينغ ومارك روثكو وآندي وارهول للبيع بالمزاد خلال أمسية خاصة الأربعاء في مانهاتن بنيويورك.

بركة زنبق الماء

بالنسبة لمجموعة لانداو هذه وحدها، تعوّل سوذبيز على تحقيق مبيعات تناهز 400 مليون دولار، وبحسب رئيس مبيعات الفن الانطباعي والحديث في هذه الدار جوليان داوز، فإن لوحة الفنان الإسباني «هي تحفة فنية بكل أبعادها، رُسمت عام 1932، سنة المعجزات بالنسبة لبيكاسو».

وقد كانت ماري تيريز والتر «ملهمة بيكاسو الذهبية»، وقد التقى بها في عام 1927 في باريس عندما كان متزوجاً من راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولغا خوخلوفا، ورسمها الفنان في لوحة «المرأة النائمة» (1934) التي ستُطرح في مزاد علني الخميس تنظمه دار «كريستيز» للمزادات التي تأمل بتحقيق مبلغ يتراوح بين 25 و35 مليون دولار.

وباعت دار كريستيز باعت عام 2021 لوحة «المرأة الجالسة قرب النافذة (ماري تيريز)» مقابل 103 ملايين دولار.

وستعرض دار كريستيز أيضاً لوحة للرسام الأميركي المعاصر روثكو الذي توفي عام 1970، بعنوان «بدون عنوان (أصفر، برتقالي، أصفر، برتقالي فاتح)» تعود لعام 1955 وتُقدّر قيمتها بحوالي 45 مليون دولار»، وفق ما قالت إيميلي كابلان، راعية مبيعات أعمال القرن العشرين لوكالة فرانس برس.

أما بالنسبة للفنانين الانطباعيين، فإن تحفة كلود مونيه «بركة زنبق الماء» (1917 - 1919) ستُعرض أيضاً في مزاد لدار كريستيز التي لم تكشف عن السعر التقديري.

وتبيع دار سوذبيز المنافسة لوحة بعنوان «أشجار الحور على ضفاف نهر إبتا» (1891) لمونيه نفسه الاثنين بسعر تقديري يتراوح بين 30 و40 مليون دولار.

أبرز المبيعات سيارة

ومع ذلك، فإن إحدى أبرز مبيعات الخريف هذا العام لن تكون لوحة أو منحوتة، بل سيارة، وستبيع دار «آر إم سوذبيز» للسيارات الفاخرة سيارة من نوع «فيراري 250 جي تي أو» من طراز عام 1962، في مزاد الإثنين مقابل أكثر من 60 مليون دولار، على ما قال أحد مديريها مايكل كايمانو للوكالة الفرنسية.

ويمتلك هذه المركبة الإيطالية الفارهة أحد جامعي السيارات الأميركيين منذ 40 عاماً، وقد تصبح أغلى سيارة فيراري من نوع «250 جي تي او» على الإطلاق، وقد بيعت هذه السيارة الرياضية نفسها في عام 2018، في مزاد لدار «ار ام سوذبيز» في مقابل 48 مليون دولار.

وإذا بيعت بالسعر المقدّر، ستكون سيارة فيراري هذه ثاني أغلى سيارة تباع على الإطلاق في العالم، خلف إحدى اثنتين فقط من سيارات مرسيدس كوبيه من نوع (300 SLR Uhlenhaut) من عام 1955، والتي بيعت بمبلغ 135 مليون يورو في مزاد سري نظمته «ار ام سوذبيز» و«مرسيدس بنز» عام 2022 في متحف تابع للشركة المصنعة الألمانية في شتوتغارت.

ويقول مايكل كايمانو «مهما حدث في الأسواق المالية، فإن سيارة من هذا العيار هي قطعة خاصة بهواة الجمع، وهي فرصة فريدة في حياة هواة الجمع»، مشبّهاً إياها بعمل فني «يمكن للمرء أن يلمسه ويشمه ويسمعه».

وتوضح المسؤولة عن مزادات الفن المعاصر لدى دار «سوذبيز» كيلسي ريد ليونارد، أن دور المزادات سعيدة بسوق الفنون والسلع الفاخرة، في ظل المبيعات المرتفعة بدفع من الصين، و«من دون أي إشارات» إلى تباطؤ في النمو.

وحتى أصغر الشركات في هذا القطاع، وهي شركة فيليبس، ستعرض لوحة "«14يوليو» للرسام التكعيبي فرنان ليجيه، الثلاثاء المقبل، بسعر تقديري يراوح بين 15 و20 مليون دولار.