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20.7 مليون يورو مقابل لوحة لخوان ميرو في باريس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 11:55 صباحا
20.7 مليون يورو مقابل لوحة لخوان ميرو في باريس
أعمال فنية للرسام الإسباني جوان ميرو خلال أحد المعارض في باريس بتاريخ 19 يونيو 2023. (أ ف ب)
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حققت الجمعة لوحة لخوان ميرو بعنوان «لوحات (نساء، قمر، نجوم)»، أنجزها الرسام الإسباني الذي يعد من أشهر فناني المدرسة التجريدية العام 1949، 20.7 مليون يورو (21.95 مليون دولار) ضمنها الرسوم، مسجله رقما قياسيا في فرنسا لعمل للفنان الإسباني في باريس، على ما أفادت دار «كريستيز» للمزادات.

وأعلنت دار «كريتسيز» عن بيع عمل للنحات الفرنسي فرانسوا كزافييه لالان يحمل عنوان «لو رينوكريتير 1» (1964) مقابل 18.3 مليون يورو (19.41 مليون دولار) شاملة الرسوم، وهو رقم قياسي عالمي لعمل فهذا الفنان، خلال مزاد مسائي آخر كان مخصصا له، حسب وكالة «فرانس برس».

ويُعد هذان العملان أغلى قطعتين تُباعان في فرنسا العام 2023 في المجال الفني، وفق «كريستيز».

ومنذ أن استحوذ عليها معرض «مايغت» العام 1950، ظلت اللوحة الشهيرة لميرو (1893-1983) موجودة في فندق كولومب دور الأسطوري قرب سان بول دو فانس (جنوب شرق فرنسا).

مبيعات المزاد تحقق 65.85 مليون دولار
و بلغ مجمل مبيعات المزاد المخصص للأعمال الطليعية الأوروبية 2.1 مليون يورو (65.85 مليون دولار) وكانت اللوحة ابرز أعماله المعروضة.

وتضمنت مجموعة جانين ريستاني التي كانت أول شخص يعرض عمل الزوجين كلود وفرانسوا كزافييه لالان، منحوتة «لو رينوكريتير 1» خلال معرض «زوفيت» العام 1964، وبقيت المنحوتة بعيدة عن الأنظار منذ أن أنجزها الفنان، وعُرضت العام 2010 في متحف الفنون الزخرفية في باريس.

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ونظمت دار «كريتسيز» ثلاثة مزادات مسائية في باريس، بيعت خلالها 17 قطعة بأكثر من مليون يورو، بينها اثنتان بأكثر من 15 مليون يورو (15.91 مليون دولار).

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