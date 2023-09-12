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هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 10:04 مساء
هولندا تستعيد لوحة لـ«فان جوخ» سُرقت في عملية سطو شهيرة قبل 3 سنوات
خبير الفنون الهولندي ارثر براند يحمل لوحة الفنان فان غوخ، في منزله في أمستردام في 11 سبتمبر 2023(الفرنسية)
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استعادت السلطات الهولندية لوحة قيمة للفنان فنسنت فان جوخ، يعود تاريخها للقرن التاسع عشر، سُرقت قبل ثلاث سنوات في عملية سطو شهيرة شهدها متحف «سينغر لارين» خلال فترة إغلاق جائحة كوفيد 19، في خطوة شارك فيها المحقق وخبير الفنون الشهير، آرثر براند.

اللوحة يعود تاريخها للقرن الـ19
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في وحدة مكافحة الجرائم الفنية في الشرطة الهولندية، ريتشارد برونسفيك، قوله أن «آرثر براند، تعاون مع الشرطة الهولندية، حتى استعادة اللوحة»، مؤكدًا أن «اللوحة التي عُثِر عليها براند هي بالتأكيد العمل الأصلي، ليس هناك شك في ذلك».
واستحوذ الخبير الهولندي على اللوحة المفقودة التي تحمل عنوان «حديقة القسيس في نيونيين في الربيع» ويعود تاريخ إنجازها للعام 1884، ووضعها في منزله في أمستردام الإثنين، وفق «فرانس برس».

عملية سطو تصدرت عناوين الأخبار عالميًا
وسرقت اللوحة الشهيرة التي تُقدّر قيمتها ما بين ثلاثة وستة ملايين يورو، من متحف سينغر لارين في 30 مارس 2020 خلال عملية سطو تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم.

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وقال براند، الملقب بـ«إنديانا جونز عالم الفنون» لتعقبه سلسلة من الأعمال الفنية البارزة المفقودة، إن الدعوات المتكررة التي أطلقها والشرطة الهولندية لإعادة هذه الأعمال أتت ثمارها أخيرًا عندما قام رجل، لم يجر الكشف عن هويته حفاظًا على سلامته، بتسليم اللوحة إلى المحقق في كيس أزرق تابع لعلامة «ايكيا» التجارية، مغطاة بغلاف فقاعي وموضوعة في غلاف وسادة.

ونشر المحقق الهولندي مقطع فيديو يظهره وهو يفك اللوحة في غرفة معيشته، مذهولًا من الاكتشاف، وقال براند لوكالة فرانس برس «كان التأكد من أنها لوحة فان غوخ المسروقة من أعظم اللحظات في حياتي».

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